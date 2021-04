Bonverre, così il gusto made in Italy in vetro sta conquistando il mondo

3' di lettura

Lui, il fondatore, Morgan Babsia, è di lontane origini albanesi, con avi trapiantati in Basilicata. Chi lo conosce bene lo descrive come un vero personaggio, una persona colta e appassionata di cose belle. Il suo rapporto con il mondo del food and beverage è su due livelli: il primo rimanda all'agenzia di consulenza e comunicazione (Aromi) che gestisce con il socio Mattia Cinacchi e ha come clienti consorzi, operatori dell'hospitality e tutto il mondo horeca; il secondo porta a Bonverre, l'avventura imprenditoriale nata nel 2017 da un premio ricevuto per il packaging di un panettone in vasocottura nell'ambito della prima guida della pasticceria italiana del Gambero Rosso. Avventura che, quasi per caso, prende corpo nei due anni successivi nell'arcipelago del Sulcis, il regno della cucina tabarkina, una miscellanea di cultura alimentare ligure, sarda e africana.

Lì, nel Sud Ovest della Sardegna, matura in Babsia l'idea di valorizzare le ricette della cucina tradizionale dentro un barattolo di vetro e di portare i sughi creati dai più grandi chef italiani direttamente a casa dei buongustai. Il primo prodotto “trattato” rimanda per l’appunto all’isola di Carloforte e al piatto di pasta a base di tonno, pesto e pomodorini, l’ultimo è il Lampredotto in Zimino dello chef Paolo Burde, dell'omonima e storica trattoria di Firenze.

Nel mezzo tanta sperimentazione di piatti in grado di raccontare la storia di un territorio attraverso le sue ricette autentiche, come per esempio l'Aggiadda (l'agliata), un sugo acido tipico del ricettario tabarkino fatto con pomodoro, aceto, capperi, alloro e aglio e utilizzato anche come “dressing”.

Bonverre ha quindi intuito la possibilità di coniugare sapori, tradizioni e innovazione, scommettendo sul packaging in vetro per le sue doti di conservazione e di riutilizzo. Oggi è una realtà affermata che vende sia online (box di vari prodotti abbinati, mentre il singolo vaso è proposto sull'e-commerce di Atmosfera Italiana) sia attraverso una cinquantina di punti vendita fisici fra enoteche, gastronomie, serre, luoghi dedicati all'arte e department store sparsi fra una ventina di province italiane (soprattutto al Nord).

Morgan Babsia, creatore di Bonverre

Dopo essere sbarcata a Madrid (con l'insegna Casa Base), Vienna (Hans Reh), Eindhoven, Oldenburg (Garda Gourmet, in Germania) e nelle Baleari (Ibiza e Maiorca), la prossima tappa segnata sulla mappa è sempre in terra tedesca, e precisamente Amburgo. Capitali, note località vacanziere ma anche città lontane dalle rotte turistiche di massa.