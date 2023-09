Booking, Antitrust Ue boccia l’acquisizione di eTraveli

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Antitrust europea ha deciso di bloccare l’acquisizione da oltre 1,6 miliardi di euro dell’operatore svedese eTraveli da parte del colosso delle prenotazioni online Booking. Avrebbe portato a rafforzarne la posizione dominante nel mercato delle prenotazioni alberghiere online, ha spiegato la Commissione europea, e le soluzioni proposte per dare il via libera non sarebbero state sufficienti a limitare tali preoccupazioni.

L’istruttoria di Bruxelles

La decisione fa seguito a un’indagine approfondita da parte della Commissione sulla transazione, che avrebbe combinato Booking ed eTraveli, due fornitori leader di servizi Ota in quello che di fatto è un settore piuttosto concentrato. Booking è la principale Ota di hotel mentre eTraveli è uno dei principali fornitori di servizi di volo Ota in Europa. Booking è attiva anche nel mercato dei servizi di metaricerca («Mss») principalmente attraverso la sua piattaforma di confronto dei prezzi Kayak.

Un business da 100 miliardi

Le Ota forniscono un importante servizio di intermediazione, facendo incontrare domanda e offerta di servizi di viaggio, che includono alloggio, voli, noleggio auto e attrazioni. Solo nel See, le Ota gestiscono transazioni per un valore superiore a 100 miliardi di euro all’anno. I servizi Ota per hotel rappresentano il segmento più ampio e redditizio del mercato Otae valgono circa 40 miliardi di euro all’anno.

Il rischio di una posizione «troppo» dominante

Durante l’indagine, la Commissione ha ricevuto feedback da un gran numero di parti interessate, tra cui hotel e Ota concorrenti. Gli operatori di mercato temevano che l’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking sul mercato delle Ota alberghiere nel See, ridotto la concorrenza, aumentato i prezzi per gli hotel e, probabilmente, per i consumatori.