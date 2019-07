Boom di acquisizioni nel lusso, Europa in testa. Tra i settori vincono gli hotel I numeri elaborati da Deloitte: nel 2018 ci sono state 265 operazioni di M&A, in crescita del 22% sul 2017 di Giulia Crivelli

Tra i termometri più efficaci e affidabili della salute di un settore ci sono le operazioni di M&A, che in inglese sta per “merger & acquisitions”, fusioni e acquisizioni. Il dato elaborato da Deloitte certifica il buon momento dell’alta gamma, che si conferma non solo resiliente (questa non sarebbe una novità), ma dinamico e disposto a investire e scommettere su scenari futuri.

I numeri del 2018 e il record dell’hotellerie

Nello scorso anno, si legge nel Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2019 Global report di Deloitte, si sono registrate 265 operazioni M&A, con un aumento del 22% rispetto al 2017. Il settore degli hotel di lusso è il principale driver a livello globale, con un numero totale di 75 operazioni (+29% sul 2017).





L’universo dei beni personali

I deal con protagoniste aziende dei personal luxury goods (beni di lusso personali) sono aumentati grazie al settore della cosmetica e fragranze (+57%), mentre sono lievemente calati i comparti abbigliamento e accessori e orologi e gioielli.



La distribuzione geografica

In notevole aumento le operazioni di M&A in Europa (+41%), costanti i deal in Nord America e Asia-Pacifico. Quanto alle aspettativa, si legge nell’introduzione del Global report di Deloitte, gli investitori restano ottimisti in particolare per Asia e Medio Oriente e in seconda battuta per il Nord America.



Profilo degli investitori

«Nel 2018 gli investitori strategici hanno guidato le operazioni di fusione e acquisizione – commenta Elio Milantoni, partner Deloitte Financial Advisory & Corporate Finance – con un incremento di ben 42 operazioni rispetto al 2017, concentrate soprattutto su abbigliamento e accessori e hotel. Gli investitori finanziari, che hanno effettuato 5 operazioni in più rispetto al 2017, hanno rappresentato il 44% dei bidder, di cui la maggioranza è costituita da private equity e venture capital».





Le previsioni a medio termine

Oltre ai “freddi numeri”, Deloitte si è concentrata sulla comprensione delle percezioni degli investitori sulla crescita potenziale del mercato F&L (fashion&luxury) nei prossimi anni. I principali operatori del mercato dei beni di lusso personali (Plg, personal luxury goods) sono proiettati al raggiungimento di 1,1 volte il proprio indice di vendita 2018 entro il 2021 (ovvero un Cagr del 4% da qui al 2021), mentre gli altri settori del lusso dovrebbero raggiungere 1,2 volte il proprio valore (Cagr del 6% circa).

Attrattività del lusso in aumento

Dalla survey condotta da Deloitte emerge che il 70% dei gestori di fondi intervistati sta considerando di investire sul mercato del lusso nei prossimi anni. I settori più attrattivi sono Apparel & Accessories e Cosmetics e Fragrances ( il 79% intende investire in entrambi), seguiti da Furniture (57%), Watches & Jewellery (36%) e Selective Retailing (29%).