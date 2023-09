Boom di auto cinesi a luglio in Europa: + 131% e quota raddoppiata. Elettriche + 62%

I modelli elettrici costano di più e sono di meno rispetto dei benzina

Diversi fattori spiegano questa continua popolarità, in particolare la variabile non certo meno importante della differenza di prezzo. Quello medio al dettaglio delle auto elettriche disponibili ad esempio in Germania nel primo semestre di quest'anno è stato superiore del 39% rispetto alle loro corrispettive a benzina. Anche la mancanza di modelli BEV disponibili è una sfida chiave per i costruttori: con 109 modelli BEV e 297 modelli a benzina in offerta in Germania.

Gli incentivi non bastano a rendere le eletti accessibili

Come dire che secondo Jato Daynamics l’industria automobiliatica deve fare molto di più se vogliamo vedere le Bev competere e avere successo insieme alle familiari e quelle di lunga data a benzina. La regolamentazione da sola, infatti, non può raggiungere questo obiettivo: saranno necessari oltre che una maggiore consapevolezza, anche dei prezzi di listino molto più equi se si vuole davvero promuovere sempre di più una maggiore adozione delle e-car in circolazione.

I costruttori stanno sfruttando le opportunità di mercato

Poiché il passaggio all'elettrico continua a essere la priorità per l'industria automobilistica europea, alcuni costruttori stanno sfruttando le condizioni di mercato in evoluzione a proprio vantaggio, in particolare il gruppo Volkswagen. Attualmente, la crescita di VW è guidata principalmente dai modelli a combustione interna e i veicoli plug-in come Skoda Octavia, Vw Tiguan e Polo, Audi A3 e Cupra Formentor. La ID.4 è stata il BEV Vw più venduto a luglio.

Volkswagen punta ancora sui modelli a benzina

Nel mese di luglio la ID.4 si è classificato solo all’8° posto ed è stato il 13° best seller da gennaio-luglio 2023. Il produttore tedesco ha guadagnato 0,8 punti di quota a luglio, salendo al 27,49% segnando il suo massimo mensile di quota di mercato negli ultimi due anni. È interessante notare che i grandi costruttori come VW che è il più grande in Europa facciano ancora affidamento sui modelli tradizionali di motori a combustione per stimolare tale crescita.

Secondo costruttore in Europa resta il gruppo Stellantis

A differenza di Volkswagen, il gruppo Stellantis ha continuato a perdere terreno anche nel corso del mese luglio, pur essendo sempre il secondo produttore automobilistico a livello europeo. Con una quota di mercato del 15,62% a luglio, Stellantis ha tuttavia perso 3,5 punti rispetto a luglio 2022 e il divario delle rispettive quota di mercato tra il gruppo VW e quella di Stellantis è il più grande da quando ha debuttato sul mercato del gruppo Stellantis datato all'inizio del 2021.