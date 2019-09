Auto-citazioni, il «doping» della ricerca italiana

L’improvviso boom della citazioni made in Italy

Risultato? Nell’arco di pochi anni l’impatto della nostra ricerca è sembrato esplodere a livelli mai sfiorati in precedenza. In particolare nel 2012 il cosiddetto field-weighted citation impact, l’impatto citazionale pesato, ha visto l’Italia superare gli Stati Uniti e attestarsi al secondo posto nell’intero G8, un gradino dietro al solo Regno Unito. Vista così, sembra un successo della combinazione di tagli e criteri Anvur. Ma le cose, spiegano gli autori della ricerca, sono un po’ meno immediate: l’«impennata citazionale» è frutto del cambio di comportamento dei ricercatori, spinti dai nuovi criteri a aumentare il più possibile i propri indicatori bibliometrici per ottenere abilitazioni (in particolare nel passaggio, delicato, da ricercatore a professore associato) e mantenere un profilo competitivo. Anche a costo di moltiplicare le pubblicazioni a scapito della qualità o, appunto, menzionare le proprie ricerche.

Da un lato c’è il caso dell’auto-citazione pura, che si verifica quando un autore riprende sé stesso. Dall’altro si possono creare i cosiddetti «club citazionali», vale a dire lo scambio di menzioni fra colleghi che si conoscono o hanno lavorato insieme. Entrambe le pratiche sono state considerate dagli autori nello stilare un indicatore di auto-referenzialità, il cosiddetto Inwardness: un metro che per stabilire «quale proporzione delle citazioni totali ricevute da un Paese provengano dal Paese stesso, cioè quanto dell'impatto totale di un Paese sia dovuto a citazioni “endogene”». Il risultato è eloquente. L’indice di auto-citazione dell’Italia, misurato in centesimi, è passato dal 20,6% del 2000 a oltre il 30,7% nel 2016. Un balzo del 10,1% che fa impallidire il +3% degli Stati Uniti o valori più elevati, come il +7% della Germania.

Come ti gonfio l’H-Index

Il problema, spiega l’autore del report Giuseppe De Nicolao, è implicito alla natura stessa degli indicatori bibliometrici: nati per fornire un appiglio «quantificabile» alla produzione scientifica, possono finire per creare distorsioni. In primo luogo la quantità degli articoli pubblicati non coincide necessariamente con il mantenimento di una certa soglia di qualità: fra i cortocircuiti menzionati ci sono i casi di articoli con errori evidenti, ma citati appunto in ragione delle proprie inesattezze. Una dinamica che potrebbe far schizzare all’insù gli indicatori di un certo accademico, pur in presenza di un lavoro come minimo contestabile. In seconda battuta l’urgenza di accumulare menzioni può spingere a tattiche come appunto quella dell’autocitatazione o dei cosiddetti club citazionali, sfruttate in un’ottica esclusivamente opportunistica.

Il taglio di fondi inflitto al nostro sistema universitario, con una scure del 21% dei fondi in 10 anni , può favorire una maggiore collaborazione fra ricercatori, creando un network virtuoso di lavori in sinergia e, in alcuni casi, un arricchimento disciplinare. Un caso ben diverso è la rincorsa disperata a sommare pubblicazioni e, appunto, «citarsi addosso» per raggiungere le soglie imposte dai criteri bibliometrici adottati in forma ufficiale. «Di per sé il tasso di auto-referenzialità è cresciuto ovunque, visto che la pressione bibliometrica si fa sentire e l’aumen to delle collaborazioni internazionali favorisce il crearsi di “club”», spiega De Nicolao. «Ma altrove si registrano incrementi fisologici. Quello italiano è del tutto patologico, perché sembra il frutto di un doping collettivo».