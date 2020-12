Boom di clienti che non pagano: i creditori rafforzano le verifiche

Ampio, poi, il ventaglio dei settori in cui le aziende monitorate dal report operano: dall’abbigliamento ai servizi finanziari e assicurativi, dall’elettronica ai beni di largo consumo, dalla sanità all’idraulica.

Un’attività, quella del credit manager, in cui ha un ruolo centrale la valutazione preventiva per decidere se concedere o no il credito. Per compierla, già oggi, secondo l’indagine, solo il 28% dei rispondenti utilizza unicamente le informazioni pubbliche, che si possono trarre ad esempio da visure o bilanci, mentre il 5% si appoggia ad accertamenti investigativi o reputazionali; e la maggioranza (il 65%) utilizza entrambi gli strumenti, a seconda del momento e del valore della fornitura. Una tendenza che «si accentuerà - assicura Daverio - perché le informazioni pubbliche offrono fotografie datate, non sufficienti per fare previsioni sul futuro, soprattutto dopo i cambiamenti avvenuti quest’anno».

Gli effetti della crisi

Nei fatti, anche sui crediti commerciali si misura l’impatto della crisi economica. Molti manager (l’80% degli intervistati) rilevano che nei mesi della crisi sono aumentati i clienti insolventi e i crediti insoluti o comunque le situazioni di difficoltà. Un campanello d’allarme, che sta portando alcuni credit manager (il 32% del campione) a “bonificare” il portafoglio clienti: non solo per far emergere quelli più in pericolo di insolvenza, ma anche per “categorizzare” gli altri, calcolare il livello di rischio globale e verificare se è sostenibile.

Ma le ricadute maggiori è probabile che si vedranno sulla fase di analisi preventiva alla decisione sul credito commerciale, che i manager dichiarano di voler adeguare al momento di crisi. Soprattutto adottando una maggiore prudenza (63% del campione), modificando i termini e le modalità di fornitura o pagamento (33%) e cercando più informazioni, anche investigative (20%). Aumenteranno anche le assicurazioni dei crediti (per l’8%), che oggi sono utilizzate da circa metà degli intervistati.

E quando la situazione precipita e i crediti restano insoluti i manager pensano di reagire rafforzando il contatto diretto con i clienti, per monitorare meglio l’andamento (il 63% dei rispondenti) e anticipando le azioni di recupero stragiudiziale (il 38%).