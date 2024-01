Boom di domanda per i BTp? Dal mercato un plauso ma anche un monito

Ascolta la versione audio dell'articolo

A colpire è soprattutto la domanda arrivata per il BTp trentennale: 82 miliardi di euro. Questa risposta da parte degli investitori colpisce perché la scadenza a 30 anni è quella più difficile da collocare. Perché in questi giorni altri Paesi (Belgio, Spagna e Portogallo) hanno emesso titoli di Stato, ma nessuno si è spinto oltre la scadenza decennale. Perché l’Italia ha offerto appena 3 punti base di rendimento in più rispetto a quello che i BTp trentennali pagavano nell’istante dell’emissione sul mercato secondario: un premio normale, nulla di eccezionale per rendere appetibile il titolo. Insomma: il Tesoro non ha avuto bisogno di infiocchettare il BTp. Perché anche senza fronzoli non solo ha collocato il titolo con estrema facilità, ma ha anche raccolto una domanda dagli investitori italiani e internazionali che per un soffio non ha raggiunto il record storico per un titolo trentennale.

Con questa risposta il mercato ci sta dando un messaggio ben preciso: l’Italia è e resta una meta appetibile per gli investitori. Non è certo una sorpresa. Ce l’hanno detto - ovviamente in altri termini - le agenzie di rating. E ce lo ribadisce il mercato stesso tutti i giorni, con lo spread (cioè la differenza tra i rendimenti dei nostri titoli e quello dei Bund tedeschi) che continua a calare con una stabilità che anni fa ci sognavamo: ieri è infatti sceso a 167 punti base, dai 201 di un anno fa esatto. Segno non solo che sul mercato non c’è alcuna apprensione sul rischio-Italia, ma anzi che c’è un certo appetito. Il debito italiano piace, attira investitori.

Eppure il mercato non lancia solo un messaggio così roseo all’Italia. Ne lancia anche un altro. Un monito. Perché è vero che lo spread tra i BTp e i Bund decennali è stabile e in calo da ormai molto tempo, ma è anche vero che se confrontiamo il differenziale sui titoli di Stato tedeschi degli altri Paesi del Sud Europa, l’Italia resta il peggior paese europeo. Il nostro spread, a 167 punti base, si confronta infatti con i 97 della Spagna, con i 75 del Portogallo e addirittura con i 113 della Grecia. È vero che i bond greci sono illiquidi e poco significativi, dunque il loro spread è da prendere con le pinze, ma comunque anche Atene ci batte. E non di poco.

Questo significa che il mercato si fida dell’Italia, come si fidano le agenzie di rating, ma sa benissimo che la Penisola ha un debito pubblico troppo grande e troppo poco in calo. Sa benissimo che rispetto ad altri Paesi ha un percorso di rientro dal debito elevato più blando. Il mercato sa che l’Italia non può permettersi passi falsi: deve avere crescita economica ma deve anche contenere il deficit, deve investire sullo sviluppo ma deve anche ridurre il debito. La strada è stretta. Così gli investitori sono disposti a strapparsi di mano un BTp trentennale (anche perché offre un rendimento più alto rispetto a quello di altri titoli di analoga durata di altri Paesi), ma saranno altrettanto lesti a scappare se l’Italia non dovesse rispettare gli impegni di contenimento di deficit e debito. Perché l’ingrediente che muove i mercati, cioè la fiducia, è difficile da conquistare ma facile da perdere.