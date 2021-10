Boom (e rischi) dei bancomat per bitcoin: in nove mesi aperti 13.000 Atm

3' di lettura

Comprare bitcoin e altre criptovalute? Si può fare anche pagando in contanti attraverso uno sportello “bancomat” (Atm bitcoin). In Italia il fenomeno per ora procede a rilento e, anche per l'incerto quadro normativo, gli sportelli si attestano intorno alle 70 unità. Senza contare che, anche per gli evidenti rischi di riciclaggio di denaro sporco, le attività di questi particolari bancomat dei bitcoin sono già finiti nel mirino dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia e della...