Boom per il turismo outdoor

Per l’estate 2024, almeno nelle intenzioni di nove italiani su dieci, le idee di vacanza sono già abbastanza chiare e molti sceglieranno l’en plein air. I viaggi in libertà e nella natura, come rivela un recente condotto da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli, stanno diventando infatti sempre più attraenti per le fasce dai 35 ai 54 anni: negli ultimi due anni la propensione al campeggio ha registrato un forte aumento e oggi interessa un italiano su quattro, mentre uno sue due ha optato per weekend escursionistici e la spesa per chi predilige la vacanza outdoor, nel complesso, è mediamente superiore rispetto a quella di chi alloggia in hotel. Rispetto alle classiche vacanze estive, infine, quest’anno una buona fetta di italiani (il 40%) pensano a viaggiare anche in autunno e in inverno (ponte di Ognissanti, Natale e Capodanno in primis) e tale interesse è ancora più marcato se ci si concentra sulle destinazioni outdoor, che sono nei desideri di sei italiani su dieci.

