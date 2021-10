Boom di integratori, Salugea raddoppia i ricavi e pensa all’export

2' di lettura

«La crisi sanitaria e la maggior attenzione del consumatore alla propria salute stanno sostenendo le vendite di integratori alimentari in Italia, con tassi di crescita a due cifre».

A parlare è Marco De Gregorio, fondatore e amministratore delegato di Salugea, azienda con sede a San Marino che opera nel settore della nutriceutica da poco meno di dieci anni. Integratori completamente naturali e innovativi hanno sostenuto i ricavi dell’azienda, cresciuti dell’82% nel corso dell’ultimo anno a 4 milioni di euro. «Siamo presenti su tutto il territorio Italiano anche se, stiamo iniziando un processo di internazionalizzazione, viste anche le diverse richieste arrivate dall’estero», aggiunge De Gregorio.

Secondo i dati FederSalus, Associazione nazionale produttori e distributori di prodotti salutistici, il mercato vale quasi 4 miliardi di euro con 32 milioni di utilizzatori l’anno - circa la metà della popolazione - e oltre 200 milioni di confezioni vendute, tra farmacie e Gdo. Numeri che portano l’Italia ad essere il primo in Europa per consumo. Nel corso degli ultimi due anni, a essere maggiormente richiesti sono integratori a base di vitamine (+30%), integratori rilassanti e per il riposo notturno (+21%) e prodotti per il rafforzamento del sistema immunitario (+30,2%).

Loading...

«Oggi, il consumatore è più informato e selettivo ed è per questo che formuliamo solo prodotti di alta qualità e completamente naturali - spiega De Gregorio, che nel 2012 ha fondato l’azienda proprio perché, essendo lui stesso un consumatore di integratori, era insoddisfatto dell'offerta del mercato -. Contengono solo estratti secchi titolati e cioè la forma di lavorazione migliore della pianta, l’unica a garantire la presenza certa e costante del principio attivo e quindi la bontà del prodotto. E ancora. Sono privi di zuccheri aggiunti e ottenuti con spremitura a freddo di frutti freschi. E vengono pastorizzati tramite l’innovativo sistema ‘Flash pasteurization' ovvero pastorizzazione veloce, che consente di inibire la carica batterica mantenendo inalterate le proprietà e la qualità del succo».

Nell’offerta dell'azienda, pensato per la stagione autunnale e invernale, c’è Il Dke+Magnesio, un super cocktail di vitamina D3, vitamina E, vitamina K2 e magnesio per rafforzare le difese immunitarie e per ossa e denti. Anche in questo caso, alla base, c’è un concentrato di piante totalmente naturale come lichene, farina di ceci fermentata e olio di semi di girasole. Oppure Immuno Bimbi, tra i più innovativi integratori per le difese immunitarie dei piccoli dai 3 ai 12 anni, senza fruttosio né dolcificanti sintetici. In più, gli attivi supportano il corretto sviluppo osseo e l’energia per il gioco e lo studio. Senza sostanze eccitanti.