Boom di Nft, anzi no: 104 CryptoPunk ritirato dall’asta

Punk It!, la vendita a lotto unico dell’NFT «104 CryptoPunk», organizzata da Sotheby's il 23 febbraio con una stima compresa tra 20 e 30 milioni di dollari, non si è svolta. Il venditore un collezionista anonimo noto come ““0x650d” poco prima dell'inizio dell'asta in un tweet ha dichiarato di voler ritirare l'opera. Sotheby's in risposta ha twittato: “A seguito delle discussioni con il venditore, la vendita di Punk It! di questa sera è stata ritirata. Grazie ai nostri relatori, ospiti e spettatori per essersi uniti a noi”. La casa d'aste non ha fornito ulteriori dettagli in merito al ritiro, ma secondo le indiscrezioni pubblicate su CoinDesk forse a contribuire al ritiro dal venditore ““0x650d” sono state le voci di una tiepida accoglienza per il mega-lotto di CryptoPunks. Tre fonti, tra cui un offerente in sala da Sotheby’s, hanno detto che l'offerta più alta pre-asta era di 14 milioni di dollari, che era anche il prezzo di riserva.

L'NFT in vendita era stato originariamente acquisito in un’unica transazione da un collezionista anonimo noto come ““0x650d”, ed era una delle più grandi collezioni di CryptoPunk detenuta da un unico proprietario acquistata per circa 7 milioni di dollari nel luglio scorso, secondo diversi report pubblicati.

Finisce così quella che era stata annunciata come una vendita serale dalle caratteristiche eccezionali sia per la stima indicata, compresa tra i 20 milioni e i 30 milioni di dollari, sia per lo show mediatico che la casa d'asta aveva in programma. La stima indicata per il lotto unico rappresentava il valore più alto per un’opera d’arte digitale o NFT offerta in asta, secondo quanto dichiarato da Sotheby’s, che nel giugno 2021 aveva realizzato la vendita record di un singolo ”CryptoPunk #7523” soprannominato “Covid Alien” per 11,75 milioni di dollari, commissioni incluse, al di sopra di un’offerta di apertura di 1,5 milioni di dollari. “The Punk, #7523”, era di proprietà di un collezionista e sostenitore dell’arte digitale noto come Sillytuna.Inoltre, sul fronte mediatico, l'organizzazione della serata prevedeva prima della vendita dal vivo una tavola rotonda sulla storia degli NFT e CryptoPunk davanti a una folla di curiosi tra cui collezionisti tradizionali e digitali focalizzata su come i punk abbiano ottenuto il riconoscimento mainstream, con collezionisti famosi come JAY-Z e Jason Derulo che hanno adottato i punk come immagini del profilo. Per l’asta, Sotheby’s accettava in pagamento criptovalute, ovvero in Ether (ETH), Bitcoin (BTC), USD Coin (USDC) o in valute fiat.

I Punk sono noti tra i 10.000 avatar pixelati di arte creati dagli sviluppatori di software Matt Hall e John Watkinson e coniati sulla blockchain di Ethereum attraverso la loro società Larva Labs nel giugno 2017. Originariamente ceduti gratuitamente, i CryptoPunk sono alcuni degli NFT più iconici diventati un simbolo visivo del movimento NFT globale. Dall’inizio del progetto nel 2017, “CryptoPunks” hanno generato oltre 683.000 ETH in volume di vendite, circa 2 miliardi di dollari. Il progetto attualmente vanta un prezzo minimo di 67,5 ETH (207.000 dollari). Il loro status nell’ecosistema crypto, e più recentemente nel mondo dell'arte, si è evoluto in un'identità visiva per i loro possessori. I “104 CryptoPunks” sono stati tutti acquistati in una singola transazione blockchain dal collezionista anonimo “0x650d”. Questa acquisizione autonoma collega ciascuno dei 104 punk alla stessa provenienza - un portafoglio che attualmente rappresenta più dell’1% dell’intera collezione di CryptoPunks - e attribuisce un valore unico al gruppo come una delle più grandi collezioni Punk detenute da un singolo portafoglio.