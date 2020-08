Boom di pagamenti elettronici, con il Covid al 68%

Per raggiungere questo obiettivo bisognerà fare però i conti con fattori culturali. Spiega ancora Gradara: «I dati in nostro possesso ci dicono che lo stesso consumatore utilizza i contanti per gli importi bassi e la carta per gli importi più alti: quindi, anche chi ha familiarità con le carte di credito, sotto una certa soglia preferisce non usarle».

Un aiuto potrebbe venire dall’innalzamento da 25 a 50 euro della soglia per i pagamenti contactless (dove non è necessario digitare il Pin), recentemente annunciato dal sistema bancario.

Cashback sui pagamenti digitali

Ancor più determinante potrebbe essere la spinta che verrà dal meccanismo cui sta pensando il Governo per supportare i consumi: un sistema di cashback sui pagamenti digitali. Di fatto, bonus in denaro per chi utilizza le carte di credito.

Il 5 agosto si è appreso che ci saranno 1,5 miliardi in più nel 2021 per il cashback che dovrà stimolare i pagamenti elettronici: lo prevede l’ultima versione del decreto agosto; per gli oneri 2020, invece, le coperture non sono ancora individuate.

Una recente indagine della Banca d’Italia (Il costo sociale degli strumenti di pagamento, marzo 2020) ha calcolato che l’uso del contante costa al sistema 7,4 miliardi, pari allo 0,44% del Pil.