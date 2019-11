Boom dei prezzi (+62%) per i week end sulla neve

Cresce il fatturato

Per la stagione invernale 2019/2020 le previsioni e gli indicatori di

Skipass Panorama Turismo13 permettono di identificare in maniera

chiara il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca,

nonché i dati relativi ad arrivi e presenze degli ospiti – italiani e

stranieri – nel loro complesso:

- 4 miliardi e 664 milioni il fatturato del sistema ospitale

nella sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere

(alberghi, villaggi, B&B, residence, baite, agriturismi,

case vacanza, alloggi in affitto, etc.): +1,1 %

- 4 miliardi e 582 milioni il fatturato dei servizi quali

noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di

risalita vari, etc., vale a dire i servizi collegati alla pratica delle

discipline sportive sulla neve: +0,2%

- 1 miliardo e 224 milioni l'ulteriore fatturato generato da

altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di

divertimento, etc.: +0,2%.

Il fatturato complessivo del sistema toccherà quota 10 miliardi e 471

milioni (62milioni di fatturato in più rispetto alla stagione 2018/2019), comprensivi anche dei costi di viaggio per raggiungere

le destinazioni di montagna, con un incremento totale di soli 0,6

punti percentuali. Un dato, questo, decisamente “debole”: sulla

base della rilevazione effettuata, però, il range potenziale di

variazione transita da un minimo di -2,2% ad un massimo di +4,3%.

Valori, questi, condizionati da una serie di variabili attualmente non

riscontrabili (ad esempio le condizioni meteo, ma non solo) sottolinea Feruzzi.

I prezzi medi

Il paniere di spesa delle vacanze in montagna identifica quindi con

chiarezza quanto gli Italiani spenderanno per un soggiorno in

montagna, anche breve, in occasione della stagione invernale

2019/2020. Per trascorrere una settimana di vacanza in montagna,

l'Italiano spenderà:

1.096,50 euro a persona adulta, spesa media, per

trascorrere una settimana bianca in Italia; spesa che diventa

pari ad 2.724 euro per un nucleo familiare composto dai

genitori e da un figlio di età inferiore agli 8 anni;

402,00 euro, invece, la spesa media a persona adulta per

trascorrere un fine settimana sulla neve in Italia; spesa che

diventa pari ad euro 982 per un nucleo familiare composto

dai genitori e da un figlio di età inferiore agli 8 anni.

Rispetto alla passata stagione invernale i costi della settimana

bianca subiscono un incremento del +2,3%, con un incremento

di 16,50 euro a persona, che diventa per il nucleo pari a 61 euro.

Occorre specificare che non si tratta della spesa per la classica

“settimana bianca”, che viene offerta con formula promozionale e

comprende soggiorno+skipass (il cui costo è decisamente inferiore),

ma del costo reale di 7 giorni in montagna, comprensivo di viaggio, acquisti vari, ristorazione, hotel, skipass, scuola di sci,

divertimento, benessere, utilizzo e/o noleggio attrezzature, sottolinea Feruzzi.