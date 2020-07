Boom di start-up, la Lombardia riparte

E poi le imprese. Ferite ma non abbattute. In grado di sperimentare nuovi materiali di contrasto al virus (la varesina Comerio Ercole), di trovare nuove strade digitali per intercettare i propri clienti (Riso Scotti), di sfruttare la propria capacità innovativa per realizzare sistemi di sicurezza più evoluti (la milanese Rold), proattive nella volontà di tenere insieme produzione e sicurezza attivando test a tappeto per tutti i dipendenti (ad esempio la brianzola Agrati o la bresciana Streparava), decise nel proseguire nella propria attività sul territorio a dispetto delle”sirene” di delocalizzazione avanzate dai colossi dell’hi-tech, come è il caso della lecchese Technoprobe. O comunque orgogliose nel proseguire la propria attività a dispetto dei lutti diretti provocati dal Covid, come capita alla lodigiana Mta, uno dei simboli della battaglia combattuta in regione.

Usa e Cina? No grazie, restiamo in Italia

A tutto questo, alla Lombardia che riparte, il 14 luglio (qui l’iscrizione gratuita) sarà dedicata la terza tappa di Innovation days, roadshow del Sole 24 Ore che si pone l’obiettivo di indagare, a partire dai territori chiave della manifattura italiana, le capacità innovative del sistema locale, oggi alle prese con la maggiore catastrofe economica dal dopoguerra.

Le voci

Protagoniste dell’evento in streaming, a partire dalle 9.30, saranno le imprese, una per ciascuna delle province lombarde. Aziende della meccanica, brand dell’alimentare, campioni globali dell’hi-tech o della componentistica racconteranno la loro esperienza e le loro strategie ai tempi del Covid.

Ad aprire i lavori saranno Marco Bonometti e Attilio Fontana, presidente di Confindustria Lombardia e Governatore della Regione, a cui seguiranno gli interventi del numero uno di Assolombarda Alessandro Spada, delle multinazionali che investono (l’ad di Microsoft Silvia Candiani), dei big dell’immobiliare o della consulenza (l’ad di Hines Mario Abbadessa , il presidente di Bip Nino Lo Bianco). E poi le esperienze delle Università storiche (il rettore della Statale di Milano Elio Franzini) così come di quelle che hanno imboccato in anticipo la strada della digitalizzazione (Danilo Iervolino,Presidente di Pegaso Università Telematica), o ancora le ultime notizie sui successi del bio-tech con il presidente dell’associazione Riccardo Palmisano. Ilaria Bertizzolo di Cdp esporrà lo stato dell’arte degli aiuti alle imprese, Alberto Viano (ad Leaseplan) racconterà l’evoluzione della mobilità ai tempi del Covid, Bibiana Ferrari (ad Relight) traccerà la rotta della sostenibilità e dell’economia circolare.

Sarà il racconto corale di una risalita dura ma non disperata. La vetta, il picco pre-crisi, è tornata distante. Ma la gamba ancora c’è.