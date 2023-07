Boom vendite Tesla spinge settore chip, a Milano bene St

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una giornata positiva per i tecnologici europei (+0,5% l'Euro Stoxx 500 di settore), a Piazza Affari viaggia in buon rialzo Stmicroelectronics che torna ai massimi di inizio aprile, in un FTSE MIB che allunga il rally del primo semestre. A sostenere il comparto è il balzo di Tesla (+6,2% nel premercato a Wall Street e +142% finora nel 2023), dopo il record di immatricolazioni del gruppo guidato da Elon Musk. Il taglio dei prezzi per sostenere la domanda voluto dal numero uno della società, peraltro proprietario anche di Twitter e SpaceX, sembra avere dato i risultati sperati: nel periodo aprile-giugno le vendite di Tesla sono salite a 466.000 vetture, il 10,4% in più rispetto ai tre mesi precedenti e l'83,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato oltre le attese degli analisti per 455.000 unità e che va letto nel quadro dell'obiettivo di Tesla di aumentare i volumi del 50% all’anno.

«Un ampio numero di persone vorrebbe comprare una Tesla, ma non può permetterselo. Il cambio di marcia sui prezzi farà significativamente la differenza per il consumatore comune», aveva detto a gennaio Musk. Inoltre, il gruppo automobilistico (il primo per valore al mondo con una capitalizzazione di mercato di 820 miliardi di dollari), ha fatto sapere di avere prodotto nel trimestre 480.000 vetture. «Il taglio dei prezzi è stata una mossa intelligente. Tesla continua a giocare a un altro livello rispetto ai competitor e questo è stato un altro trimestre da incorniciare per Musk», hanno detto gli analisti di Wedbush Securities. Secondo Equita, «la notizia è positiva per StMicroelectronics, che ha Tesla fra i primi dieci clienti a cui fornisce SiC per l'inverter della Model 3. Stimiamo che il peso di Tesla sul fatturato di St sia circa un 4%». Per il momento limitato l'impatto sul titolo del gruppo dei semiconduttori delle indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo cui Apple, principale cliente di St, avrebbe ridotto la domanda per i volumi di Vison Pro sul 2024 da un milione a 400.000 per problemi produttivi.