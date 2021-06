Boom dei voli cargo: nasce la prima compagnia aerea solo merci

Sw con il partner di Baku

Nel 2015 è nata un’altra compagnia cargo italiana, Sw Italia, che aveva come partner strategico (socio con il 43%) il gruppo Silk Way di Baku, controllato dallo Stato dell’Azerbaijan. Rebaudo era l’amministratore delegato. La base era malpensa, il prim oaereo un Boeing 747-400F. Ma dopo qualche anno e varie vicissitudini anche quest’iniziativa si è arenata.

Il boom del cargo

Secondo i dati pubblicati dalla Iata, la domanda globale misurata in tonnellate per chilometri trasportati in aprile è stata superiore del 12% allo stesso mese del 2019. C’è un miglioramento (+7,8%) anche rispetto allo scorso marzo. “La domanda rettificata per tener conto della stagionalità adesso è superiore del 5% al picco pre-crisi di agosto 2018”, ha detto l’associazione delle compagnie mondiali.

Crescita trainata dal Nord America

La crescita è trainata dalle compagnie del Nord America, che “hanno contribuito per il 7,5 per cento alla crescita del 12% in aprile. Anche le compagnie di tutte le altre regioni hanno sostenuto la crescita, tranne l’America Latina”.I promotori dell’iniziativa hanno “il desiderio di dare un segnale tutto italiano nel settore del trasporto aereo delle merci, in un momento particolare in cu isi stanno verificando cambiamenti radicali nell’ambito socio-economico”.