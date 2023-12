Boox Note Air 3C, ecco un lettore digitale diverso dagli altri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fino a qualche anno fa, il mondo dei dispositivi per la lettura era diviso in due. Da un lato i veri e propri e-book reader, dall’altro i tablet, iPad in vetta. La tecnologia e l’interoperabilità dei software ha però permesso di mischiare le due categorie, dando vita a ibridi interessanti, tra cui questo Boox Note Air 3C. Come da, breve ma intensa, storia del produttore Onyx, la volontà è quella di creare un dispositivo che funga da alleato per tutte le principali attività digitali degli utenti moderni. La lettura di un libro, l’ascolto di un audiolibro ma anche la navigazione sul web e la scrittura di note e appunti. Non a caso, questo nuovo strumento viene venduto già con la sua bella biro, con cui tracciare disegni e parole, su un display non più monocromatico ma a colori. Il fondo resta sempre la tecnologia e-ink, quindi “a colori” assume un significato un po’ diverso rispetto al confronto con un vero e proprio tablet, ma tra le mani ci si ritrova un device che cerca di spiccare tra la massa, con delle peculiarità.

Come è fatto

L’Onyx Boox Note Air 3C è dotato di un display e-paper Kaleido 3 da 10,3 pollici con 4096 colori e un pannello e-ink 1200. Lo schermo è in vetro ed è a filo con la cornice con lente a copertura piatta. La risoluzione in bianco e nero per il testo è 2480×1860 con 300 PPI; questo è uno dei pochi display e-paper da 10 pollici sul mercato con un livello PPI così elevato; l’altro è l’Amazon Kindle Scribe. Il dispositivo è dotato di tecnologia Palm Rejection e durante il disegno sono disponibili oltre 4096 livelli di sensibilità alla pressione. Più si preme, più spesse diventano le linee. Ci sono circa 16 colori diversi tra cui scegliere quando si modificano i file, si disegna a mano libera o si creano elenchi di cose da fare.

Sotto il cofano c’è un processore Octa-core Qualcomm Snapdragon 680 da 2,4 Ghz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Se questo non dovesse essere sufficiente per tutti i file e le app, c’è anche il supporto ad una MicroSD fino a 2 TB. Eh si, perché altra peculiarità di questo reader è la presenza di Android e del Play Store, con l’opportunità di scaricare tutte le applicazioni normalmente disponibili per un tablet che gira con l’OS open source. Certo con dei limiti: non si può giocare a quasi niente qui sopra ma è anche logico: si tratta pur sempre di un oggetto pensato per leggere e ascoltare libri,dunque verrà bene per qualsiasi app di lettura e per un browsing dei siti preferiti senza grosse pretese. È alimentato da una rispettabile batteria da 3.700 mAh, con ingresso Usb-C.

La parte software

Boox Note Air 3 C esegue Android 12, il che lo rende uno dei pochi e-note o e-reader sul mercato ad avere una versione così recente della piattaforma. Ciò include non solo aumenti delle prestazioni, ma anche importanti aggiornamenti di sicurezza. Onyx è una delle poche aziende a includere Google Play e Play Services su tutti i propri dispositivi. Gli utenti possono accedere al proprio account e iniziare a scaricare le app che sono già state scaricate o acquistate su altri telefoni o tablet Android. Onyx esegue Boox OS, che è un launcher personalizzato, un ottimizzatore per e-reader, e-note e tablet. L’azienda rilascia costantemente aggiornamenti del firmware per perfezionare la lettura, la scrittura e le prestazioni generali. Secondo Onyx, il supporto è garantito per almeno cinque anni, il che allunga di molto il ciclo di vita di un simile dispositivo.

La navigazione nell’interfaccia utente e nel menu delle impostazioni è velocissima. Peraltro, possiamo regolare qualità e velocità, refresh rate incluso, per bilanciare le prestazioni a seconda delle app che si usano. Nell’ultimo anno, Onyx ha rivisto la sua interfaccia utente e l’ha resa più user-friendly. La barra di navigazione è in basso e gli elementi dell’interfaccia utente cambiano a seconda di ciò che hai aperto, come l’app per prendere appunti, di lettura, Google Play o il browser internet. La schermata iniziale fornisce collegamenti alla libreria, all’app per prendere appunti, al browser dei file e alle impostazioni. Essendo compatibile con qualsiasi app dell’ecosistema del robottino verde, l’utente può sfruttare l’hosting sul cloud per accedere ai suoi file sulla nuvola, un grosso limite proprio di Amazon e un aspetto condiviso da pochi altri prodotti della stessa categoria.