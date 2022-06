Boreal 1957, start up con un marchio storico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Boreal 1957 nasce ad aprile 2020 in piena pandemia dai fratelli Luigi e Carola Maria Borrelli, nipoti di Luigi fondatore, nel 1957, di una azienda artigianale di camicie sartoriali da uomo. La piccola realtà creata dal nonno negli anni si sviluppa e si afferma in tutto il mondo. Luigi e Carola Maria decidono di mettersi in gioco commercializzando (con licenza) un total look di abbigliamento maschile con il marchio del nonno “Luigi Borrelli – Napoli”.

Una start-up, dunque, che può però contare su un brand conosciuto a livello globale, soprattutto nei department store di Giappone ed Est Europa. L’anno scorso arriva l’inaugurazione di una boutique in via Borgospesso a Milano, nel quadrilatero della moda, e l’attivazione di un sito e-commerce (luigiborrelli.com) sul quale è possibile acquistare capi di alta sartoria con consegna in 24 ore. E per la fine dell’anno l’obiettivo è ripristinare il vecchio show room e punto vendita in San Sebastiano al Vesuvio creato dal nonno Luigi, il luogo dove tutto ebbe origine.

Il brand è particolarmente sensibile alle politiche sociali e allo sviluppo territoriale napoletano con la sponsorizzazione, per esempio, di eventi che interessano il mondo della cultura: Luigi Borrelli Napoli è diventato sponsor ufficiale del Teatro San Carlo del capoluogo campano e ha sostenuto un’iniziativa legata al Museo di Capodimonte della città. La partnership con l’Unione industriale di Napoli ha inoltre incentivato azioni in aiuto dell’Ucraina durante questo periodo di conflitto bellico con la Russia.

«I tempi non sono tra i più semplici e proficui per tutti - fanno sapere dall’azienda -, ma la nostra politica è di perseguire gli obiettivi di performance con particolare attenzione al sociale e alle tendenze del momento».

Le nuove collezioni presentate durante le fiere di Pitti, a gennaio e in questa edizione di giugno, oltre a quella di Chicago il prossimo agosto, hanno come sfondo un total look sobrio ed elegante per chi ama indossare capi di alta qualità nei tessuti e nella confezione tradizionale napoletana ma con uno sguardo alla contemporaneità.