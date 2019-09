Scurati: «Borghesia umiliata e avversione alle élite, le similitudini pericolose» L’autore che ha vinto lo Strega con«M» e venduto 250mila copie, nella via dove abitò Mussolini a Milano, ragiona sul presente di Paolo Bricco

6' di lettura

«Ricordo perfettamente il brivido e la vertigine che ho provato in quel momento. Erano il brivido e la vertigine del romanziere che si accorge che c’è una materia narrativa inedita. Mi trovavo a casa. Stavo lavorando a Il tempo migliore della nostra vita, il libro che ho dedicato a Leone Ginzburg, l’intellettuale arrestato per la prima volta nel 1934 dal regime fascista, mandato nel 1940 al confino e morto nel 1944 nel carcere di Regina Coeli per le torture subite dai nazisti. Stavo guardando al computer un filmato dell’Istituto Luce su Benito Mussolini che parlava dal balcone di Piazza Venezia. E, all’improvviso, mi sono detto: ma questo, ma tutto questo, nessuno lo ha mai raccontato dal punto di vista, con il linguaggio e con le logiche del romanzo».

Antonio Scurati è l’autore di M. Il figlio del secolo, romanzo di formazione su Benito Mussolini, il socialista direttore dell’Avanti! che - passando attraverso la Prima guerra mondiale e la divisione fra neutralisti e interventisti, il liquefarsi delle classi dirigenti liberal-giolittiane e la crisi economica, gli impulsi generati dalla Rivoluzione d’Ottobre e la violenza del Biennio Rosso - abbandona il socialismo per fondare il Fascismo o, meglio, per catalizzarlo e dare a esso un ordine politico e ideologico. Con questo libro, Scurati ha ottenuto il riscontro della critica letteraria - che ha riconosciuto in lui una voce originale e mimetica, in grado di adattarsi e di dare vita a una personalità tragica e polimorfa come Mussolini - e che ha avuto il successo del pubblico, con 250mila copie vendute e traduzioni in corso in 35 Paesi. Due linee che si sono intersecate con la vittoria al premio Strega.

Siamo alla Belle Aurore, in via Giuseppe Abamonti, non lontano da Porta Venezia a Milano. La Belle Aurore è stata modellata su un gusto francese, alla fine degli anni Settanta, da esponenti della sinistra extraparlamentare milanese. «Ti ho proposto di venire qui perché è un locale che frequento sia a pranzo sia prima di cena: da veneziano non rinuncio, nel tardo pomeriggio, a bere una cosa. E, poi, perché si trova a poche centinaia di metri dalla prima casa di Benito Mussolini, in Via Castel Morrone, dove lui venne ad abitare nel 1912, appena nominato direttore dell’Avanti!». Quando, finito il nostro pranzo, faremo due passi fino a Via Castel Morrone, il portiere ci indicherà l’esatta collocazione dell’appartamento, aggiungerà che per lungo tempo non è che gli abitanti del caseggiato ne abbiano parlato troppo volentieri e ricorderà i racconti degli ultimi anziani su Mussolini che teneva con sé in casa animali di campagna, per farli uscire ogni tanto a razzolare nel cortile e nei prati qui intorno.

Scurati, alla Belle Aurore, è di casa. La cameriera gli chiede: «Toni, che cosa prendiamo?». Entrambi scegliamo fusilli con ricotta e origano. Vicino a noi c’è un frigo rosso Philco, di quelli non alti ma panciuti, con sopra scritto a caratteri di metallo “Ice cold”. Alle pareti sono appese affiche pubblicitarie storiche: Bitter e Cordial Campari, grappa Piave, Coca Cola. Bottiglie vuote di vini francesi e italiani sono appoggiate alle mensole. I tavolini sono semplici, le tovaglie di carta. A fianco a noi operai sono in pausa dal lavoro. Una coppia di amiche scherza, ride e coccola un cucciolo di barboncino. Una ragazza finisce il pranzo con un gelato.