Borghi rurali e borghi di pescatori

L'intero arcipelago delle Canarie ha fra i suoi elementi peculiari piccoli paesini affacciati sulla costa e altrettanto piccoli insediamenti nell'entroterra dove si può ancora respirare la storia di queste terre un tempo crocevia dei traffici che dall'Europa puntavano alle Americhe. Il borgo campagnolo di Santa Lucia a Gran Canaria, a 680 metri sul livello del mare, è caratterizzato da un'architettura di edifici bassi, bianchi e ricoperti di tetti con tegole arabe e soffitti a volte. Il mini villaggio di Tiñor a El Hierro, dove vivono solo una ventina di persone, merita una visita per le sue tradizionali case a base di roccia vulcanica nera. Altro borgo da mettere in agenda è Garachico, a Tenerife, il cui centro storico è fra i più artistici e meglio conservati delle Canarie, con un patrimonio architettonico risalente ai secoli XVI e XVII. Di tutt'altro aspetto sono il villaggio di pescatori sull'isolotto di Lobos, vicino a Fuerteventura, una dozzina di casupole di color bianco con le porte dipinte di blu che si specchiano in un mare turchese, e Caleta del Sebo, il principale centro della piccola isola di La Graciosa, l'unica abitata del Parco Naturale Arcipelago Chinijo

7/11 9/11 Menu