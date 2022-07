Borghi, la startup che scommette sull’impatto del turismo rurale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Che l'Italia possa vivere di turismo e cultura lo si dice da anni. Ma pochi ci credono davvero. La startup SharryLand lo ha scritto nello statuto della società benefit che intende sviluppare una economia territoriale attivata dal turismo sostenibile con impatto nelle aree interne del paese. La startup ha messo in piattaforma e app una Mappa nazionale del patrimonio culturale e naturalistico diffuso e coinvolge le comunità locali per creare rete e sviluppo. Ora cresce con il sostegno in equity della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.

La valorizzazione delle aree interne

«Quasi cinque anni fa prendemmo coscienza del fatto che mancasse una app dedicata alle aree interne con itinerari storico-culturali e abbiamo ritenuto che, nella prospettiva dell'Agenda 2030, il turismo sostenibile, autentico e centrato sulle comunità locali potesse dare soddisfazione» racconta Luigi Alberton, fondatore di SharryLand. E ora arrivano le conferme di quanto quella intuizione fosse lungimirante. Assieme ai Comuni di Riace, Scilla e Rapone, la startup ha costruito un progetto di rigenerazione del territorio che è stato premiato per complessivi 5 milioni di euro dal Pnrr, missione dei borghi del Ministero della Cultura.

«Si tratta di mettere a pieno valore il patrimonio culturale diffuso, di costruire una visione prospettica di economia sostenibile che crei impatti in termini di occupazione e destagionalizzazione turistica e di valorizzazione delle filiere corte e che spinga la transizione digitale degli attori economici. Insomma non una somma di servizi ma una visione complessiva di sistema» aggiunge l’imprenditore padovano.

Servizi e accordi con le istituzioni

Dal punto di vista della sostenibilità economia la startup si basa su due pilastri. Il primo è rappresentato da progetti con consorzi, Comuni, Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Marche). Il secondo sui servizi: gli operatori economici pagano un abbonamento annuale di 50 euro per godere dei servizi della piattaforma e una fee del 5% sul valore delle transazioni.

All'utente - residente o viaggiatore - SharryLand offre ispirazioni per organizzare il proprio tempo libero e le vacanze, verso mete ed esperienze al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, dando valore ai luoghi meno conosciuti del nostro Paese. La Mappa delle Meraviglie è pubblica e liberamente consultabile senza obbligo di registrazione; mediante registrazione gratuita, invece, gli utenti possono entrare attivamente nella Community – divenendo “Sharrylander” -, trovando ispirazioni “su misura”; utilizzare gli strumenti social per condividere Meraviglie, foto e commenti, incontrando persone affini; accedere a servizi utili nelle vicinanze. L'utente può, così, essere al tempo stesso fruitore e fornitore di contenuti, contribuendo attivamente alla crescita della “Mappa”.