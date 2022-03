Borghi, torri misteriose, periferie: viaggio in Italia con Pierpaolo Pasolini

La Torre di Chia, in provincia di Viterbo

Pasolini nel “Poeta delle Ceneri” così scrive: «Ebbene, ti confiderò, prima di lasciarti, che io vorrei essere scrittore di musica, vivere con degli strumenti, dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare, nel paesaggio più bello del mondo, dove l'Ariosto sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta innocenza di querce, colli, acque e botri, e lì comporre musica l'unica azione espressiva forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà». Qui accanto si trova Bomarzo, con quel suo Sacro Bosco che Vicino Orsini, appassionato di esoterismo, a metà del Cinquecento volle popolare di sculture mostruose come orchi, draghi, elefanti, orsi. Intorno al borgo medioevale questo spicchio di Tuscia regala passeggiate tra boschi di noccioli e grossi uliveti, in cui ci si imbatte in sorprendenti monumenti rupestri etrusco-romani come la piramide del Sasso del Predicatore, risalente all'VIII secolo a.C.

Il Sacro Bosco di Bomarzo

A Matera, Barile e Lagopesole dove volti e luoghi sono gli stessi

Se è vero che a Chia furono girate alcune scene del suo iconico “Il Vangelo secondo Matteo”, è soprattutto in Basilicata che questo film prese forma, così come si materializzò un legame forte con quella Lucania dove i paesaggi e le atmosfere non sono poi tanto cambiati rispetto al 1964, anno delle riprese. I Sassi di Matera fanno capolino più volte e già si conosce bene la loro ruvida, poetica bellezza, perciò, dopo la visita nella città del pane - i fornai vi appongono ancora i propri timbri, ad esempio al Forno Cifarelli -, si può andare a ritrovare il sigillo di PPP nel Vulture, in borghi aspri e toccanti quali Lagopesole, dove si ammira il castello normanno fatto erigere da Federico II di Svevia, personaggio altrettanto illuminato.

I Sassi di Matera

Anche Barile mantiene intatta quella bellezza solinga che tanto piacque al regista friulano: si possono visitare proprio quelle grotte di tufo sulla collina denominata Sheshe, dove vennero effettuate tante riprese. E soprattutto girando per questo paese dalla marcata impronta culturale arbëreshë, entrando nelle sue cantine per assaggiare il vino aglianico, si riconoscono nei volti delle persone gli stessi tratti somatici delle comparse del Vangelo secondo Matteo.