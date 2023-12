Borgo Egnazia, Valle d’Itria

La festa ruota attorno alla piazza del Borgo, ricostruita come quelle dei paesi del sud, dove ci si trovava per chiacchierare e per lo struscio. Anche a Natale, l’intenzione è creare un epicentro con le tipiche luminarie, bancarelle, dolci e fritti, musiche pugliesi. Tutto comincia il 23 dicembre e prosegue fino al 7 gennaio, tra pranzi e cenoni, lezioni di cucina (anche per bambini) e di mixology, giri in auto d’epoca fino a Monopoli, Alberobello e gli altri borghi dei dintorni, o gite in bicicletta nella tenuta.

Si celebra con menù della tradizione il 24, 25 dicembre e «panzerottata» a Santo Stefano. Il 29 dicembre si cena su una lunga tavolata apparecchiata nella Lama del Trappeto tra i figuranti del Presepe vivente. Il 31 dicembre la festa comincia con i giochi per i bambini e prosegue con un aperitivo in famiglia e trascinanti danze popolari. Il cenone si svolge invece nell’Arena allestita come un giardino in fiore. Dress Code classico con un dettaglio floreale.