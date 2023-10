Borgonzoni: tax credit al cinema solo a progetti che dichiarano nei titoli l’uso dell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema dell’intelligenza artificiale ha tenuto banco nella giornata di apertura dei “Dialoghi sul futuro del cinema”, al Maxxi di Roma, nell’ambito della Festa del cinema di Roma. La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha chiarito che le prossime agevolazioni tax credit al cinema spetteranno solo a progetti che - utilizzando l’Intelligenza artificiale - lo dichiareranno esplicitamente nei titoli, a beneficio degli spettatori.

Solo matrimonio tra tradizione e nuove tecnologie può aumentare la qualità

I titolari delle società tecnologiche che forniscono effetti visivi per i film hanno ricordato che «la creatività deve essere al servizio della tecnologia e non viceversa», come ha sottolineato Davide Luchetti di Frame by Frame. «Solo il matrimonio fra tradizione analogica e nuove tecnologie potrà aumentare la qualità. La tecnologia fine a stessa non può funzionare - ha detto Pepsy Romanoff di Except -. Guardare avanti, senza perdere di vista da dove veniamo e come ci siamo arrivati».

Mentre l’Ia lavora, pensare a cose sempre nuove

Francesco Grisi della Piè, di Effetti digitali italiani, non ha paura: «Mentre l’Intelligenza artificiale lavora, noi dobbiamo e possiamo pensare a cose sempre nuove». Tutte le possibilità digitali sono state mostrate sullo schermo anche da Manuela Cacciamani (One More Pictures), Valeria Falcone (Urban Vision) e Daniele Tomassetti (Blackstone), coordinati dalla segretaria generale Anica, Francesca Medolago Albani.

Sarà ripetuto Cinema revolution, sconti sui biglietti in sala

In apertura del dialogo, la sottosegretaria Borgonzoni ha anche annunciato che porterà in più occasioni possibili al suo fianco registi, giovani attori e tecnici italiani per farli conoscere, come avverrà al prossimo festival di Tokio. Ha annunciato che sarà ripetuto Cinema Revolution, sconti sui biglietti di sala, che bene hanno funzionato nell’estate 2023.

Mollicone: selezionare meglio i finanziamenti pubblici

Il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone (Fdi), ha parlato della grande produzione di film, ma anche dell’esigenza di selezionare meglio i finanziamenti pubblici, per evitare titoli film con pochi spettatori.