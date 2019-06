Borio (Bri): una politica economica più equilibrata per una crescita sostenibile dal nostro inviato Riccardo Sorrentino

BASILEA - Crescita sostenibile: è questa la parola chiave che riassume la Relazione economica annuale 2019 che la Banca dei regolamenti internazioni ha presentato oggi a Basilea. È la stessa idea che Claudio Borio, responsabile del dipartimento economico e monetario dell’istituto trasmette in un'intervista al Sole 24 Ore (ENGLISH VERSION). «Il messaggio centrale – spiega l’economista – è che abbiamo bisogno di una crescita sostenibile. Per ottenerla occorre un mix più bilanciato di politiche economiche, e questo mix deve avere un orizzonte temporale più lungo».

Perché crescita sostenibile oggi? Quali rischi vede per l'economia globale?

«Un rischio evidente riguarda un’escalation delle tensioni commerciali e la situazione politica globale. Un’escalation metterebbe a repentaglio il sistema di scambio multilaterale che tanto ha fatto per l'economia mondiale nel dopoguerra. In alcuni paesi, poi, la situazione politica, dal punto di vista delle implicazioni che può avere per l’economia, deve essere seguita con attenzione.

«La seconda grande questione riguarda la Cina: qui il governo è impegnato in un’azione senza precedenti di riequilibrio dell'economia, tra un necessario deleveraging e il tentativo di non rallentare la crescita. L’anno scorso però la crescita ha rallentato e quindi assistiamo a una successione di spinte e frenate.

«Infine in un terzo del mondo, compresa la Cina, soprattutto nei paesi che non sono stati al centro della Grande crisi finanziaria, il ciclo finanziario ha cambiato direzione. Alla fase di espansione è subentrata quella di contrazione, e questo potrebbe generare venti contrari per l’attività economica. Ma più in generale, a livello mondiale il debito in rapporto al Pil ha continuato ad aumentare dopo la crisi: debito pubblico e debito privato, delle famiglie, delle imprese. Soprattutto il debito delle imprese va seguito molto attentamente.

«L’altro aspetto da tenere presente è che malgrado i governi abbiano fatto un buon lavoro per ricapitalizzare il settore bancario, con buoni risultati, in molte giurisdizioni la redditività delle banche è piuttosto debole. È un aspetto importante perché la redditività è la prima linea di difesa contro le perdite e la principale fonte di capitale per le banche. Insomma è fondamentale per il credito e per l’economia».

La Bri parla oggi di un mix più equilibrato di politiche economiche. Finora le banche centrali hanno svolto una parte importante del compito di sostenere l'economia. La politica monetaria ha forse raggiunto i suoi limiti?

«C’è una diffusa percezione che ci preoccupa: l’idea che le banche centrali e in particolare la politica monetaria possano essere un motore di crescita sostenibile, e mi lasci sottolineare sostenibile. Qualunque cosa accada, sembra che le banche centrali debbano intervenire: la crescita è lenta? Ci si aspetta che le banche centrali intervengano per spingerla, a prescindere dalle cause. Non è la ricetta giusta perché fa sì che la politica monetaria perda spazio di manovra – e in parte è già successo. Nel tempo gli interventi diventano meno efficaci e si accumulano gli effetti collaterali.

« Non è certo questo un mix di politiche che possa garantire un’espansione sostenibile. È per questo motivo che nella Relazione diciamo che è importante accendere quattro motori per la crescita: la politica monetaria, ma anche la politica macroprudenziale, la politica fiscale e soprattutto le politiche strutturali. Un aereo non può volare con un solo motore acceso».

La politica fiscale è ancora una possibilità, nell'attuale situazione di elevati debiti sovrani?

«Occorre fare attenzione a due cose. La prima è che molti paesi non hanno spazio per una politica fiscale, o quantomeno non ne hanno abbastanza da poter aumentare il deficit in modo prudente, poiché i loro margini di manovra si sono esauriti. Inoltre, lo spazio di manovra esistente andrebbe usato per misure di natura strutturale invece di stimoli di breve termine. Uno dei motivi principali per cui il debito pubblico nel mondo ha raggiunto sul pil livelli mai visti in tempi di pace sta proprio nel fatto che i governi non sono riusciti a rafforzare i conti pubblici nelle fasi di espansione. La politica fiscale è stata asimmetrica rispetto al ciclo economico. Questo approccio va evitato a ogni costo, altrimenti in futuro ci ritroveremo in una situazione anche peggiore».

Cosa può fare un Paese che non abbia spazio per la politica fiscale?

«Deve cercare di ricostituirlo e questo richiede politiche oculate. So che non sono politiche particolarmente popolari, ma credo che non dobbiamo illuderci di essere al sicuro solo perché i tassi di interesse sono molto bassi. Quando il debito è già alto, indebitarsi ulteriormente potrebbe peggiorare le cose e agire da freno per la crescita. Diventerebbe inoltre più difficile per le banche centrali alzare i tassi di interesse in caso di necessità, perché un aumento dei tassi creerebbe tensioni per le posizioni di bilancio. Così se si vuole mantenere un margine di manovra monetario e preservare l’autonomia delle banche centrali – bene prezioso - se si vuole insomma evitare la cosiddetta dominanza fiscale, avere un debito molto elevato in relazione al pil non è la cosa giusta da fare».