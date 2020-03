Boris fa la Brexit anche al British Museum: “epurata” la studiosa filo Ue

Il grecista Boris, che tiene nel suo ufficio a Downing Street un busto di Pericle, copia di un marmo conservato proprio al British Museum, vara anche la Brexit della cultura. Il motivo della bocciatura è puramente politico: la signora Beard è troppo esposta su posizioni anti-Brexit.

Per essere una studiosa, la signora passa molto tempo anche sui social, dove manca di manifestare la sua appartenenza politica e il suo spirito europeo. L'ultimo suo post su Facebook è un'immagine rifatta della famosa bambina col palloncino di Banksy, artista inglese senza identità anche lui contrario alla Brexit, ma con la bandiera della UE. Decisamente troppo per il Governo, in procinto di nominarla come “trustee” del museo.

Vecchie ruggini

Il dietrofront ha fatto infuriare la fondazione: “La politica deve restare fuori, i membri del board vanno giudicati per i loro meriti e competenze. La Fondazione esiste per garantire indipendenza della cultura”.

Ma Boris tira dritto. La plebiscitaria elezione del 12 dicembre ha incoronato Johnson come sovrano incontrastato del paese: il suo potere è assoluto. E a farne le spese è stata la Beard, con la quale peraltro il primo ministro ha della vecchia ruggine di matrice “classica”. Anni fa, quando Boris era ancora sindaco di Londra partecipò a un dibattito televisivo tra l'ex primo cittadino e la studiosa sul primato tra Grecia e Roma: Boris difendeva Atene, Beard era schierata con l'impero dei latini, e alla fine vinse la professoressa di Cambridge.

Alla prima occasione, Boris si è “vendicato”. L'intellighenzia liberal, quella rappresentata dalla voce del Guardian, ha gridato a un abuso, a un abuso di potere.