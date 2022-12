“Boris Godunov” di Musorgskij alla prima della Scala

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ecco al Sistina di Roma i celebri gatti protagonisti nel musical “Cats”. Li seguiremo quando, in una speciale notte dell’anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita. Un altro classico del musical a Parigi, con “42nd Street”, che ci accompagnerà per tutte le Feste. Il 7 apre la Stagione della Scala con “Boris Godunov”, che potremo vedere anche su Rai1.

Milano

Dal 7 al 29 dicembre alla Scala l'opera inaugurale, “Boris Godunov”, di Musorgskij; dirige Chailly, regia di Holten, bella compagnia. La prima sarà trasmessa in diretta su Rai1; è possibile seguire la serata anche su Radio3 e Raiplay. La settimana è animata dalle iniziative e dalle oltre 40 proiezioni di Prima Diffusa. “Boris Godunov” apre la Stagione scaligera per la seconda volta, dopo la memorabile edizione diretta da Claudio Abbado nel 1979 con la regia di Jurij Ljubimov. La versione scelta è quella primigenia del 1869, che sgomentò i contemporanei per i tratti innovativi e realistici tanto dal punto di vista drammaturgico quanto da quello musicale, e si concentra sul tema della colpa individuale e sulle sue inevitabili conseguenze.

Loading...

Roma

Dal 7 dicembre all'8 gennaio al Teatro Sistina “Cats”, il celebre musical di Andrew Lloyd Webber, tratto dalle poesie del premio Nobel T.S.Eliot; con una voce come quella di Malika Ayane, che interpreterà Grizabelle, produzione del Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo, con orchestra, in italiano, e ambientata nella Capitale. Da febbraio in tour.

Parigi

Dal 7 dicembre al 15 gennaio al Théâtre du Châtelet un classico del musical come “42nd Street”, tratto dal film omonimo con Ginger Rogers del 1933, nominato all'Oscar. E' l'apoteosi del tip tap.