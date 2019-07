Boris Johnson, l’ultrà della Brexit è il nuovo premier del Regno Unito

GUARDA IL VIDEO / Londra, Boris Johnson litiga con la fidanzata: interviene la polizia



A questo punto, esattamente un anno fa, è iniziata la svolta sia nella vita pubblica che in quella privata. Dopo 25 anni di matrimonio ha divorziato dalla seconda moglie Marina, che aveva tollerato numerose scappatelle. Per mesi non si è fatto vedere in giro, eclissandosi per reinventarsi e mettere a punto una strategia vincente.



Con l’aiuto della sua nuova compagna Carrie Symonds, esperta di PR, e dello stratega australiano Lynton Crosby, suo consigliere quando era sindaco di Londra, Johnson al momento giusto è riemerso, presentandosi nella nuova veste di persona seria e politico credibile.



La metamorfosi è stata studiata per portarlo al successo. Cambiato sia nell’aspetto - taglio di capelli ordinato invece della zazzera di paglia, aspetto curato invece degli abiti spiegazzati e cravatte macchiate – sia nel comportamento - Johnson, noto in passato per una capacità di attenzione assai limitata, ora si concentra e dedica tutto il suo tempo alla missione.

Per settimane, sapendo che la May aveva i giorni contati, ha incontrato deputati conservatori a colazione, pranzo, cena e caffè, anche sedici al giorno, per convincerli a sostenerlo. Un cortaggiamento serrato e metodico che ha dato i suoi frutti. Uno alla volta, Johnson li ha convinti.

La maggioranza dei conservatori ritiene che Boris sia l’unica persona in grado di attuare Brexit anche se nessuno sa come. I dettagli della sua strategia sono vaghi. Ha fatto scattare i campanelli di allarme a Bruxelles con la sua minaccia di non pagare il conto del divorzio da 39 miliardi di sterline. Ha ribadito la determinazione a uscire il 31 ottobre «con o senza un accordo», ma anche assicurato di voler trattare con la Ue. In caso di fallimento – probabile dato che la Ue ha ribadito che i negoziati sono chiusi – il Parlamento farà di tutto per impedire un no deal.