Boris Johnson: «Nel Regno Unito liberi tutti dal 19 luglio»

Mascherine obbligatorie sui voli

Ryanair ed EasyJet hanno fatto sapere che le mascherine resteranno obbligatorie su tutti i voli della compagnia per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri. Johnson punta a restituire agli inglesi la libertà di tornare in discoteca, entrare in un negozio o salire sull'autobus senza dover mettere la mascherina, invitare gente a cena senza limiti di numero, andare al pub senza dover dare i propri dettagli. Non si tratta però di un ritorno alla libertà senza limiti: il premier continua a sostenere le restrizioni ai viaggi, soprattutto all'estero, e la necessità di quarantena al ritorno da zone “rosse” o “gialle” (tra le quali c'è anche l'Italia). «La pandemia non è finita e i casi continueranno ad aumentare nelle prossime settimane», ha detto Johnson, aggiungendo però che il successo del programma di vaccinazione permette ora di restituire alcune libertà agli inglesi, che comunque «continueranno ad agire con giudizio».



Contagi ma meno ricoveri

Secondo i dati ufficiali di Nhs England, il sistema sanitario pubblico inglese, in dicembre il numero di contagi giornalieri era simile a oggi – oltre 23mila – ma c'erano 15mila persone ricoverate in ospedale, mentre ora sono 1.700, quasi un decimo. Secondo Stephen Powis, direttore medico nazionale di Nhs England, questo «dimostra il successo fantastico dei vaccini che ci permettono di riaprire e tornare alla normalità».



La decisione finale se procedere con il “freedom day” il 19 luglio verrà presa una settimana prima, il 12 luglio, alla luce degli ultimi dati sull'andamento della pandemia e in particolare la variante Delta che è ora responsabile di pressochè tutti i casi di coronavirus in Inghilterra.