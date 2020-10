Un programma “lunare” per sconfiggere il Covid-19 Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo di Anthony Costello e Mariana Mazzucato

Secondo un antico detto buddista «non bisogna confondere il dito che indica la luna con la luna stessa». In altre parole, concentrarsi troppo sui mezzi, rischia di far perdere di vista il fine. Questo concetto trova un calzante riscontro nell’ambiziosa “Operazione Moonshot” (letteralmente “lancio sulla luna”) del premier britannico Boris Johnson, dal costo di 100 miliardi di sterline (130 miliardi di dollari), che mira a incrementare la capacità del Paese di eseguire test per Covid-19 dagli odierni 350mila a dieci milioni di tamponi giornalieri entro la prossima primavera. Per come è concepito, tale programma è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo per dirottare l'attenzione dall'incapacità del governo di implementare un sistema efficace di test e tracciamento; nella peggiore, invece, rappresenta un tentativo cosciente di sabotare il settore pubblico.



Di certo, un'impresa così audace era attesa da tempo. I governi devono assolutamente adottare una strategia mirata per affrontare sfide collettive importanti come il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19. Un piano per effettuare test a tappeto, ben studiato e che preveda una componente importante relativa al tracciamento è la chiave per aprire l'economia in sicurezza, proprio come una diffusa mobilitazione della produzione industriale sarà fondamentale per la ripresa economica. Ma il piano del governo di Johnson solleva alcune preoccupazioni.

Innanzitutto, essendo così tanto incentrato sul mero volume dei tamponi, esso ignora le principali finalità dello screening, ovvero diagnosticare malati, tracciare i loro contatti e determinare i tassi di infezione nell'ambito delle comunità locali. Per valutare la diffusione di un virus in una determinata area, l'accesso a un campione oggettivo e ragionevolmente esteso è molto più importante del numero assoluto di test effettuati. Fra l'altro, fare tamponi a tappeto evoca lo spettro dei falsi positivi. Come ha sottolineato David Spiegelhalter, consulente governativo in materia di statistica, un test affidabile al 99% effettuato su dieci milioni di persone produrrà ogni giorno 100mila diagnosi errate che rischiano di creare confusione e di sviare l'operato dei servizi sanitari. Anteponendo la quantità alla qualità, chi ha progettato quest'impresa non sembra essersi previamente consultato con il comitato nazionale di screening del Regno Unito.

Un secondo problema riguarda la fattibilità. Secondo il piano, per raggiungere la capacità di test necessaria il governo dovrebbe continuare a fare affidamento su imprese che puntano a massimizzare i profitti. Ma cosa fa pensare che aziende che non sono riuscite a sostenere un'impennata di tamponi giornalieri da 700 a 7.000 sarebbero in grado di gestirne dieci milioni? Come ha recentemente osservato Theodore Agnew, ministro di Stato presso il Gabinetto e il Tesoro, questa operazione di outsourcing ha già “infantilizzato” il governo e prodotto risultati di bassa qualità. Di fatto, esternalizzare i test per Covid-19 ha creato altrettanti problemi di quelli che ha risolto, tra cui uno scarso controllo qualitativo, una mancanza di allineamento delle informazioni con quelle gestite dai medici di base, e problemi di accesso ai tamponi per i pazienti (molti dei quali hanno dovuto viaggiare per chilometri per poterli effettuare).

Date queste evidenti lacune, il piano del governo sembra un'altra opportunità mancata. Un approccio di gran lunga migliore prevederebbe di affidare il compito di eseguire i test alle autorità sanitarie pubbliche locali e ai fornitori di servizi di assistenza primaria che hanno le competenze necessarie e godono della fiducia delle rispettive comunità. Ogni medico di base dispone di tamponi nasali e potrebbe essere dotato degli strumenti necessari per offrire il servizio entro un miglio di distanza dalla residenza dei pazienti. Infermieri e altro personale specializzato potrebbero raccogliere i campioni nella comunità di competenza e utilizzare il servizio di corriere indicato per inviare i tamponi ai laboratori dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale, che attuano le procedure corrette a differenza dei laboratori gestiti da società di revisione contabile.