Boris Johnson parte in guerra contro il coronavirus (a modo suo) Il premier britannico lancia allarmi ricordando che 10mila persone potrebbero aver già contratto il virus: ma evita misure drastiche per combatterlo di Nicol Degli Innocenti

London Stadium. Malgrado la strategia del governo Johnson, che ha evitato misure drastiche, tutte le partite di calcio sono state sospese

3' di lettura

È polemica in Gran Bretagna per la strategia del Governo di “ritardare” l’impatto del coronavirus evitando le misure drastiche imposte in altri Paesi europei come l’Italia e anche la vicina Irlanda. Anche se pian piano, perfino Boris Johnson inizia ad arrendersi all’evidenza, e ha ordinato il rinvio delle elezioni amministrative - tra cui quella per Londra - in programma il 7 maggio prossimo. Mentre anche la Regina ha riprogrammato alcuni impegni «come precauzione di buon senso».



Rispetto agli altri Paesi europei, non ci sono differenze di valutazione ma di strategia. Londra non minimizza affatto la gravità della situazione, ma ha deciso di intervenire in modo diverso. Il premier Boris Johnson ieri ha avvertito le famiglie di prepararsi a vedere «molti dei loro cari morire prima che sia giunta la loro ora», e ha detto che 10mila persone potrebbero già avere contratto il virus in Gran Bretagna.



Per ora il bilancio non è gravissimo: i morti nel Regno Unito sono 10 e i casi accertati sono 798, duecento in più del giorno prima. Lo stesso Governo ammette che sono stati fatti pochi test e che la situazione è molto più grave di quella indicata dalle statistiche ufficiali perché molte persone che non sanno di essere contagiose continuano a fare una vita normale e a infettare altri.



Il direttore sanitario nazionale, Chris Whitty, ha detto che nella peggiore delle ipotesi l’80% della popolazione potrebbe contrarre il virus, che ha un tasso di mortalità dell’1% e che quindi potrebbe portare alla morte di 500mila persone in Gran Bretagna.



Le direttive alla popolazione dell’Inghilterra e del Galles sono queste: invitare tutti a lavarsi spesso le mani, chiedere a chiunque abbia una tosse persistente o la febbre di auto-isolarsi a casa per una settimana, vietare le gite scolastiche all’estero (che peraltro sono di fatto impossibili) e dire agli anziani sopra i 70 anni di età di non andare in crociera.