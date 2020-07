Boris Johnson pronto a estromettere Huawei dalla rete 5G nel Regno Unito La svolta sarebbe motivata dalle sanzioni statunitensi su Huawei che, impedendo alla società l'utilizzo di tecnologie basate su brevetti americani, costringeranno l'azienda a utilizzare tecnologia cinese



Il Governo britannico è a un passo dal bando delle attività di Huawei nel Regno Unito. Lo scrivono i media britannici. La svolta potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Secondo il Telegraph, l'agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la Gchq, ha già riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese.

La svolta sarebbe motivata dalle sanzioni statunitensi su Huawei che, impedendo alla società l'utilizzo di tecnologie basate su brevetti americani, costringeranno l'azienda a utilizzare tecnologia cinese. Un fatto che, secondo la Gchq, indurrebbe a ritirare la garanzia precedentemente accordata circa la possibilità che i rischi rappresentati dal colosso tecnologico cinese possano essere gestiti in sicurezza. Queste considerazioni sarebbero raccolte in un un rapporto che dovrebbe essere presentato al primo ministro questa settimana. Le nuove sanzioni statunitensi su Huawei - scrive il Telegraph citando le conclusioni del rapporto - costringeranno l'azienda a utilizzare tecnologia non affidabile che potrebbe rendere impossibile il controllo del rischio.

«La politica del Regno Unito è dettata dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump». Lo afferma in una serie di tweet, il responsabile dei media internazionali di Huawei a Londra, Paul Harrison, dopo le indiscrezioni su un'imminente inversione a U del governo di Boris Johnson. «Gli Usa - si chiede Harrison - non dovrebbero rispettare un Regno Unito che nell'era post Brexit è in grado di scegliere la propria strategia sulle telecomunicazioni?».

«Il Parlamento europeo è stato sostituito dalla Casa Bianca?», insiste Harrison. Gli Stati Uniti, a suo parere, stanno semplicemente «lottando per recuperare la posizione di mercato« sul 5G rispetto al «leader globale« Huawei. Washington, ha aggiunto, «ha costantemente fallito nel fornire prove a sostegno di infinite accuse spurie».

Il governo Johnson a gennaio aveva detto che Huawei sarebbe stata autorizzata a fornire apparecchiature per le reti 5G del Regno Unito, sostenendo che il paese aveva bisogno di diversificare i fornitori, e che gli eventuali rischi connessi all'uso della tecnologia cinese sarebbero stati gestibili.