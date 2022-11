Bormio e Santa Caterina: discese mondiali, sci all'alba e relax alle terme

Per gli amanti dello sci, e condizioni di innevamento permettendo, il comprensorio è un autentico parco giochi con percorsi adatti a tutti i livelli e a tutte le età, Snowpark, per gli adepti della tavola ovviamente compreso. Per i più esperti, l'appuntamento da non perdere è la discesa dai 3.012 metri di Cima Bianca fino ai 1.225 metri del paese sul tracciato della Stelvio, dove a fine dicembre vanno in scena la Libera e il Super G maschile della Coppa del Mondo. Per chi ama sciare su piste appena preparate e contemplare l'alba con vista unica sulle Alpi è disponibile il pacchetto (a numero chiuso) 3000 Ski Sunrise, mentre l'emozione di sciare sotto le stelle (dalle 20 alle 23) si può vivere anche sulla pista Deborah Compagnoni a Santa Caterina Valfurva. La novità per la stagione 2022/2023 sono i prezzi dinamici legati alle tempistiche di acquisto dello skipass e le offerte abbinate allo stabilimento termale di Bormio.

10/26 12/26 Menu