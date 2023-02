Bormio e Santa Caterina Valfurva, sulle piste dei campioni

È la località che ha dato i Natali a una delle campionesse più celebrate dello sci nazionale, Deborah Compagnoni, ed è proprio a lei che è dedicata una delle piste più belle e impegnative del comprensorio, i cui impianti raggiungono quota 2700 m. sui pendii del Monte Sobretta. Con una telecabina a 8 posti si sale dal centro di Santa Caterina Valfurva alla Valle dell'Alpe e da lì si scende lungo il tracciato che ha ospitato la gara di discesa libera femminile ai Mondiali del 2005. La “Compagnoni” è accessibile per le sciate in notturna dalle 20.00 alle 23.00 venerdì 24 febbraio e venerdì 10 marzo e il costo del biglietto adulti è di 20 euro (per chi ha in tasca un Bormio Skipass pluri-giornaliero con durata minima di sei giorni l'accesso è gratuito). Le medesime condizioni valgono anche per l'altra pista mondiale del comprensorio, la Stelvio di Bormio, anch'essa aperta nella stessa fascia serale con date confermate da calendario per venerdì 17 febbraio e venerdì 3 marzo.



3/8 5/8 Menu