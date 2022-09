Bormio, le pista Stelvio e i suoi centri termali

Le sue fonti naturali rendono questo territorio il parco termale più grande delle Alpi e una meta per visitatori di tutta Europa fin dal ‘500; le sue piste da discesa sono ormai da anni appuntamento imperdibile del circuito della Coppa del Mondo di sci. Bormio è la località più nota della Valtellina e chi viene a soggiornarvi in inverno ha solo l'imbarazzo della scelta fra le esperienze dedicate al benessere e all'attività fisica. Nel 2024 qui si svolgeranno le gare di figure skating e short track e fra un impegno e l'altro atleti e accompagnatori potranno immergendosi nelle acque termali dei Bagni Vecchi, descritti per la volta nel I secolo d.C. da Plinio il Vecchio e raggiungibili seguendo la strada che porta allo Stelvio, oppure cercare relax nella vasche dei Bagni Nuovi o ancora in quelle dei Bagni Qc Terme direttamente in paese. Tornando sulla neve, è imperdibile, per chi è ben allenato, la discesa da Bormio 3000 fino al paese, lungo il tracciato della pista Stelvio di discesa libera

