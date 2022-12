Born E-Boost, zero emissioni con più piacere di guida

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aumenta la potenza e il piacere di guida al volante della Cupra Born E-Boost. Versione pensata per dare una risposta a chi cerca mobilità a zero emissioni e divertimento su strada, la E-Boost allarga l’offerta del marchio spagnolo in attesa dei futuri modelli elettrici Tavascan e Urban Rebel e del suv plug-in Terramar. . Realizzata sulla piattaforma Meb (dal tedesco Modulare E-Antriebs-Baukasten) del gruppo Volkswagen, punto di partenza della maggior parte del gruppo Vw tra qui Audi Q4 e Skoda Enyaq, la Cupra Born e-Boost è la “gemella” della Volkswagen ID.3 a partire dalla forma della carrozzeria ma si distingue per una maggiore cura degli interni e soprattutto per la potenza del motore portata a 170 kWh (231 cavalli).

Disponibile con batteria da 58 kWh e 77 kWh, nella versione più capiente protagonista della nostra prova dichiara un'autonomia di 540 chilometri e assicura uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7 secondi.

Loading...

Per quanto riguarda i tempi di ricarica si impiegano 35 minuti per passare dal 5 all'80%, utilizzando una presa da 125 kW in corrente continua.

Salendo a bordo si viene accolti dal pacchetto hi-tech con schermo centrale touchscreen da 12 pollici con sistema di infotainment Mib3 connesso e la piccola strumentazione da poco più di 5” davanti al guidatore, da dove visualizzare le principali informazioni utili alla marcia. Tra le novità in arrivo, dopo le molte lamentele dei clienti a causa delle difficoltà di funzionamento, il nuovo volante privo di comandi touch e dotato dei satelliti da cui selezionare la modalità di guida preferita. Promosso anche lo spazio interno, grazie al passo di 2.766 mm, con un vano di carico a partire da 385 litri ed espandibile fino a 1267.

Completa la dotazione Adas, dove non mancano il front assist con frenata di emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento di corsia, il riconoscimento della stanchezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Tra gli altri optional, l'equipaggiamento si può integrare con la Top View Camera, il Pre-Crash Assist e l'Exit Assist.