Borse: futures Europa stabili, Tokyo teme l’incremento dei contagi e chiude a -0,32% Gli investitori che guardano con preoccupazione al progressivo incremento dei contagi di coronavirus nella capitale giapponese, e su scala globale, con il relativo impatto sull'economia

Si profila un avvio stabile per le Borse europee in un giorno chiave per l'Europa: si riunisce infatti il Consiglio europeo sul Recovery Fund, anche se numerosi osservatori non escludono che si vada verso un nuovo rinvio, probabilmente fissato a stretto giro. Ieri anche Christine Lagarde, la numero uno della Bce, ha auspicato che lo strumento di sostegno all'economia da 700/750 miliardi sia approvato prima possibile. Il future sull'Eurostoxx segna un rialzo dello 0,11%. È invece piatto il derivato sul Ftse Mib, ma ieri Milano aveva registrato la performance migliore d'Europa. Anche i future sulla Borsa Usa sono positivi (+0,23% quello sull'S&P500, +0,63% quello sul Nasdaq), con gli investitori che mettono in conto un rimbalzo dopo la chiusura debole di ieri. D'altra parte preoccupa l'andamento dei contagi negli States. In più va avanti la guerra fredda tra Usa e Cina, con l'amministrazione Trump che, secondo fonti di stampa, sta meditando di vietare i viaggi a tutti i membri del Partito comunista cinese. Anche i mercati asiatici sono contrastati. Sul fronte dei cambi si sta indebolendo l'euro sul dollaro a quota 1,1384 (ieri a 1,1417). Il petrolio è stabile: si attesta a 40,7 dollari al barile in ribasso dello 0,12%.

Mercati asiatici

Oggi si chiude una settimana di sofferenza per le Borse cinesi: nonostante i buoni dati macroeconomici diffusi giovedì, le azioni sulla piazza di Shanghai hanno totalizzato il peggior calo settimanale degli ultimi 15 mesi. Nella giornata, l'indice CSI300 è sceso dello 0,3% a 4.502,13 punti alla fine della sessione mattutina, mentre l'indice Shanghai Composite ha perso lo 0,5%, a 3.193,82 punti.La Borsa di Tokyo, dopo aver aperto in lieve rialzo, termina l'ultima seduta della settimana in calo, con gli investitori che guardano con preoccupazione al progressivo incremento dei contagi di coronavirus nella capitale giapponese, e su scala globale, con il relativo impatto sull'economia. Il Nikkei segna un ribasso dello 0,32%, a quota 22.696,42, cedendo 73 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si va svalutando sul dollaro a un livello di 107,20, e sull'euro poco sotto a 122.