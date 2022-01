Borsa, il 2022 inizia con un record (ma occhio alla rotazione)

3' di lettura

Anno nuovo, vecchie abitudini. Mai però la continuità con il recente passato risulta così gradita agli investitori, che hanno ritrovato le Borse nella prima seduta del 2022 proprio come le avevano lasciate qualche giorno prima alla fine di un anno da incorniciare: in rialzo e pronte in molti casi a raggiungere nuovi primati. Lunedì 3 gennaio Milano ha infatti terminato in progresso dell’1,4%, con il FTSE MIB a 27.730 punti a un passo dai livelli raggiunti a metà novembre. Ancora meglio è andata all...