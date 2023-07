Amplifon giù, analisti prudenti sulle prospettive del mercato nel II trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Le tendenze del mercato, definite «deboli» dagli analisti, pesano sul titolo Amplifon, uno dei peggiori del Ftse Mib fin dalle prime battute. A pesare in questa prima fase di seduta è il giudizio del broker Intermonteche ha deciso di declassare il titolo a “neutral” (da “outperform”) con un taglio del target price a 35 euro (dai precedenti 41 euro). Gli esperti, pur ottimisti sul lungo periodo, parlano infatti di «tendenze di mercato più deboli nel secondo trimestre» e hanno deciso di limare le stime per l'esercizio 2023 del 2-4%, portando le vendite a 2,27 miliardi di euro e l’ebitda “adjusted” a 557 milioni di euro (con un margine del 24,5%), circa l’1-2% al di sotto della parte bassa della guidance, a causa di un aumento stimato dell'1% degli oneri per interessi (con il 20% del debito, ricordano gli analisti, che è esposto a tassi variabili), il che porterà a «una riduzione del 6-7% dell'utile per azione stimato per il 2023-25».

Entrando le dettaglio, «dopo tre trimestri di domanda di mercato negativa e un ritorno alla crescita nel primo trimestre - scrive Intermonte - le tendenze del secondo trimestre appaiono piuttosto volatili». L'andamento più debole del mercato nel secondo semestre – è il loro ragionamento – e il possibile calo della spesa dei consumatori, con l'inflazione che colpisce le pensioni e i salari e, in particolare, la parte di spesa "out-of-pocket" (il 75%) per la cura dell'udito, «ci inducono ad assumere una posizione più prudente».

D'altro canto, aggiungono guardando al futuro, Amplifon «si distingue come un nome difensivo di qualità in un mercato strutturalmente in crescita (e relativamente protetto), meno sensibile ai venti contrari geopolitici, mentre la s trategia a medio termine è particolarmente incoraggiante: rafforzando il suo posizionamento di leader nel vivace settore degli apparecchi acustici, Amplifon è ben posizionata per trarre vantaggio dalla sua strategia incentrata sul cliente e dai suoi principali vantaggi competitivi (marchio, diversificazione geografica, solido profilo finanziario, esperienza manageriale), sostenuti da consolidati trend di supporto» nella cosiddetta "silver economy”.