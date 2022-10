Borsa, ancora focus su Unicredit dopo la nuova revisione delle stime 2022

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono in evidenza le azioni di Unicredit a Piazza Affari, nel giorno in cui i vertici dell’istituto hanno ancora una volta rivisto al rialzo le previsioni per fine anno, relativamente al margine d’interesse. Dallo scorso 19 ottobre (prima nell'attesa della trimestrale, poi dopo i conti) le quotazioni hanno inanellato un progresso dietro l'altro, tanto da guadagnare complessivamente il 10% circa.

L'istituto, che la scorsa settimana aveva annunciato la trimestrale e la revisione al rialzo delle previsioni per il 2022, questa mattina ha ulteriormente ritoccato le stime per fine anno, in modo da riflettere le modifiche apportate dalla Bce ai termini e alle condizioni delle Tltro che in genere, ha sottolineato la stessa Unicredit, «influiscono negativamente sugli istituti di credito con prestiti Tltro». In particolare l’istituto ha alzato a oltre 9,7 miliardi la stima di margine di interesse, esclusa la Russia, per l'intero 2022, a fronte degli «oltre 9,6 miliardi» annunciati nei giorni scorsi. Per il 2023, invece, non sono previsti benefici da Tltro e quindi il target dell’anno venturo rimane invariato ad almeno 10,1 miliardi, Russia esclusa, così come la sensibilità ai tassi di interesse, pari a circa 500 milioni su base annua per un ulteriore aumento di 100 punti base del tasso sulle riserve.

Gli analisti sono positivi sulle azioni di Unicredit, soprattutto dopo la diffusione della trimestrale e l'annuncio delle nuove stime diffuse la scorsa settimana. Questa mattina, alla luce dei nuovi annunci, gli esperti di Equita hanno confermato la raccomandazione di ‘buy’ sulle azioni della banca guidata da Andrea Orcel, con target di prezzo a 15,6 euro.