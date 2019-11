Borse galleggiano sulla parità. Juve giù dopo ok all'aumento di capitale Falliscono il tentativo di rialzo iniziale gli indici del Vecchio Continente e tornano sulla parità. Oltre alle dichiarazioni ottimistiche sugli esiti dei colloqui Usa-Cina sui dazi, manca la firma definitiva all'accordo, che ormai gli investitori danno per acquisito. Sulle Borse asiatiche Tokyo positiva insieme a Hong Kong, mentre Shanghai in leggero ribasso. In calendario la fiducia delle imprese e dei consumatori italiani e gli ordini dei beni durevoli Usa. La Fed pubblica il Beige Book di Chiara Di Cristofaro

(REUTERS)

Rapido dietrofront per le Borse europee, che in avvio sono tornare sui massimi da 4 anni e mezzo per poi arretrare. Gli indici si fermano quindi intorno ai livelli della vigilia. Non bastano le affermazioni accomodanti di Usa e Cina sull'andamento dei colloqui sui dazi: il mercato ora aspetta indicazioni concrete e la firma dell'accordo, che ai livelli attuali viene data per scontata. Le dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump , che ha parlato di battute finali delle trattative, hanno galvanizzato ieri Wall Street: i tre indici principali (Dow Jones Industrial, S&P500) hanno toccato nuovi massimi storici, sebbene con incrementi poco sopra la parità.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Milano sale ancora Buzzi Unicem, la Juve paga l'aumento

L'azionario europeo quindi non trova lo slancio per ripartire al rialzo. A livello settoriale vanno bene le materie prime e le banche, deboli i viaggi. Tra i singoli titoli, a Piazza Affari giù la Juventus Fc dopo il via libera all'aumento di capitale da 300 mln di euro. Il titolo resta comunque in area 1,4 euro, con le nuove azioni dell'aumento che costano 0,93 euro. Proseguono gli acquisti su Buzzi Unicemdopo il +2,8% messo a segno ieri.

Kosmos Cement, di cui Buzzi detiene il 25%, ha venduto asset per 665 mln di dollari , Inoltre, il governo messicano ha annunciato un piano di investimenti infrastrutturali da 43 mld, una notizia positiva per Buzzi secondo gli analisti.

Atlantia debole, il Governo lavora sulle concessioni

Il presidente del consiglio Conte ha sottolineato che il procedimento per la revoca della concessione autostradale è in corso e non ci saranno sconti per nessuno. Dal canto suo, il ministro Di Maio torna a chiedere la revoca della concessione, mentre Patuanelli, sempre del M5S parla di revisione totale. Il titolo Atlantia, intanto, reagisce perdendo terreno, ma senza scossoni.

Agenda ricca di dati alla vigilia del Thanksgiving

Oggi tra i dati macro-economici significativi in agenda ci sono la fiducia dei consumatori e delle imprese manifatturiere italiane e gli ordini dei beni durevoli Usa. Il dato degli ordini di ottobre, secondo gli analisti, dovrebbe registrare un calo soprattutto a causa delle flessione degli ordini di aerei a causa della flessione degli ordini di Boeing e dei veicoli, sulla scia dello sciopero dei lavoratori di GM. In calendario anche la seconda stima del Pil americano del terzo trimestre, attesa invariata rispetto alla stima precedente a +1,9%. Inoltre, la Federal Reserve pubblica il Beige Book, il resoconto periodico sulla salute dell’economia a stelle e strisce.

Spread BTp/Bund in rialzo, oggi l'asta BoT

Sull'obbligazionario, spread BTp/Bund in leggero rialzo a 163 punti, mentre sul primario oggi in calendario l'asta di BoT semestrali per 6,5 miliardi di euro.