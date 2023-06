Borsa, Europa in rialzo nel giorno di Powell a Sintra. Milano sale con banche e tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A Sintra in Portogallo è il grande giorno dei banchieri centrali, che si incontreranno in un panel che vedrà Andrew Bailey (BoE), Jerome Powell (Fed), Kazuo Ueda (BoJ ) e, ovviamente, la padrona di casa Christine Lagarde, che già alla vigilia ha lanciato messaggi chiari sul prossimo aumento dei tassi d'interesse a luglio. I mercati europei, nell’attesa di avere nuove indicazioni sulle politiche monetarie, si muovono in prudente rialzo. E' il caso del FTSE MIB di Milano, così come del CAC 40 di Parigi e del DAX 40 di Francoforte. Poco più indietro il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Sullo sfondo, oltre alle decisioni contro l’inflazione, restano le tensioni interne in Russia e quelle geopolitiche tra Usa e Cina, rilanciate da indiscrezioni di stampa che ipotizzano una stretta degli Stati Uniti contro le esportazioni di chip legati all’Intelligenza artificiale. Da valutare la reazione dei mercati dopo l’accordo preliminare per l’attuazione della riforma Basilea 3 da parte del Consiglio Ue e del Parlamento, mentre gli istituti Usa saranno sotto osservazione visto che la Fed presenterà nelle prossime ore i risultati degli stress test annuali, che arrivano dopo alcuni default delle banche regionali statunitensi. E dopo il via libera del governo Meloni alla nomina di Fabio Panetta come prossimo governatore di Bankitalia, si apre per l’Italia anche la delicata partita del suo successore all’interno del comitato esecutivo della Bce (dove l’Italia ha sempre avuto un posto).

St tra le migliori a Milano con le banche, in coda Iveco

A guidare il listino principale milanese è Stmicroelectronics in scia ai rialzi del Nasdaq alla vigilia. Acquisti su Leonardo - Finmeccanica e ancora gli istituti di credito, con Banca Pop Er e Banco Bpm in luce. Sale il lusso con Ferrari, mentre in fondo al listino finiscono Iveco Group, nel giorno in cui è stata annunciata l'uscita del Cfo Francesco Tanzi e l'avvio della ricerca di un successore. Debole anche Tenaris, mentre sale Eni all’indomani dell’accordo per la cessione a Perenco dei permessi petroliferi Congo per 300 milioni di dollari. Sotto i riflettori Telecom Italia in attesa che si chiuda la partita per l’eventuale vendita della rete.

Spread poco mosso sopra 160 punti, decennale sotto 4%

Spread BTp-Bund stabile poco sopra i 160 punti all'indomani di una seduta segnata dalla volontà annunciata dalla numero uno della Bce Christine Lagarde di procedere con un altro rialzo dei tassi dell'Eurozona a luglio. Il differenziale tra il BTp decennale benchmarck (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari scadenza resta a 163 punti, in linea con la chiusura precedente. Minimo calo per il rendimento del titolo decennale italiano benchmark al 3,98% dal 3,99% precedente.



L'euro mantiene quota 1,09 dollari, rimbalzo per il petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro conferma quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,0944 (da 1,0955 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 157,55 yen (157,793), mentre il cambio dollaro/yen è a 143,92 (144,022), con le autorità nipponiche pronte a intervenire per evitare nuove svalutazione della divisa.

Andamento piatto per il gas a 34,6 euro al MWh, con il petrolio che prova a rialzare la testa: il future agosto sul Wti guadagna lo 0,5% a 67,9 dollari e l'analoga consegna sul Brent scambia a 72,6 dollari (+0,4 per cento).