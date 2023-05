Borsa, apertura poco mossa per i listini asiatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Apertura poco mossa per le Borse asiatiche. Tokyo ha iniziato gli scambi intorno alla parità con gli investitori che attendono l’ufficializzazione dell’accordo al Congresso Usa sull’innalzamento del tetto sul debito, previsto per domani. Il Nikkei ha aperto a quota 31.257,89 (+0,08%), con un aumento di 24 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta sui minimi in sei mesi sul dollaro, a 140,40, e a 150,40 sull’euro. Anche la Borsa di Hong Kong ha aperto la seduta poco mossa: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,12%, a 18.574,19 punti. Borse cinesi in territorio di poco negativo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen cedono entrambi nelle prime battute lo 0,21% e si attestano, rispettivamente, a 3.214,67 e a 1.997,87 punti.

L’agenda

Oggi non ci sono dati macroeconomici rilevanti in agenda, ma gli investitori guardano alle statistiche sull’inflazione nell’area euro in programma domani. In aprile quella italiana è risalita all’8,2% (dal 7,6% precedente).

I prezzi al consumo sono determinanti per la politica monetaria della Banca centrale europea, che si riunirà il 15 giugno per decidere su un probabile rialzo dei tassi di interesse.

Wall Street al cancelletto di partenza

La Borsa americana riparte dopo il lunedì festivo per il Memorial Day e l’accordo nella notte di sabato per lo spostamento del tetto al debito pubblico Usa per ulteriori due anni, ancora da votare al Congresso. L’assenso entro il primo giugno è indispensabile per evitare la chiusura della macchina dello Stato Usa e di recente aveva, dunque, sollevato preoccupazioni sui parterre finanziari.

Anche Oltreoceano, tuttavia, l’attenzione è spostata a venerdì, quando sarà diffuso un indicatore importante per capire se la Federal Reserve continuerà o meno o ritoccare il costo del denaro: il numero dei nuovi occupati statunitensi. Il mercato obbligazionario prezza una pausa con buona probabilità, che però è minata dalla tenuta dell’economia a stelle e strisce.