Borsa, il recupero arriva dai tech. A Milano scattano St e Prysmian

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee prendono slancio in una seduta in cui cercano di mettersi alle spalle le tre settimane negative precedenti che avevano portato gli indici sui minimi da un mese e mezzo. Le Piazze asiatiche hanno cercato di approfittare del rally del settore tech a Wall Street, galvanizzato dall'ottimismo sui risultati di Nvidia e dall'avvio delle procedure per la quotazione di Arm, la controllata dei semiconduttori di Softbank. Il quadro generale rimane tuttavia fragile, con nuove vendite sui titoli di Stato che hanno portato i rendimenti dei Treasury Usa a 10 anni ai massimi da 16 anni, aumentando così il costo del debito anche per gli emittenti corporate. Gli investitori continuano quindi ad attendere il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, in calendario venerdì 25 agosto, per capire se le attuali aspettative di politica monetaria siano giustificate. Tornando all'Europa, a Piazza Affari il FTSE MIB è in progresso, così come il resto del Vecchio Continente: salgono Francoforte (DAX 40), Parigi (CAC 40) e Amsterdam (AEX).

A Piazza Affari scatta Prysmian , debole Telecom Italia

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Prysmian scatta dopo essere stata selezionata come offerente preferito per nuovi progetti da 4,5 miliardi in Germania. Bene anche Stmicroelectronics, che segue il trend positivo del comparto tech avviato ieri a Wall Street. Prosegue il recupero delle banche, in attesa di novità sulla tassa sugli extra profitti. Deboli invece Tenaris e Telecom Italia, che risente dei rischi di uno slittamento nelle tempistiche di presentazione dell'offerta vincolante per l'acquisto della rete.

Gas ancora in impennata con minacce di scioperi in Australia

Ancora in rialzo il prezzo del gas naturale ad Amsterdam dopo la corsa della vigilia dovuta alle minacce di scioperi in Australia: il future settembre guadagna il 6,3% a 43,3 euro al megawattora.

Euro oscilla su quota 1,09 dollari, in calo petrolio e gas

Sul mercato valutario, l'euro torna sopra quota 1,09 dollari da 1,0892 ieri in chiusura. Sul fronte dell'energia, in lieve calo il prezzo del petrolio: il contratto consegna ottobre sul Brent segna -0,17% a 84,32 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Wti si attesta a 80,01 dollari (-0,14%). In calo il prezzo del gas naturale ad Amsterdam dopo la corsa della vigilia: il future settembre cede il 2,6% a 39,7 euro al megawattora.

Spread col Bund in calo a 168 punti base, rendimento al 4,37%

Lieve calo per lo spread tra BTp e Bund, sul mercato secondario Mts dei titoli stato europei. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata ha aperto a 168 punti base dai 170 punti del closing di ieri. Scende, dopo il forte balzo di ieri, il rendimento del titolo italiano sulla scadenza di 10 anni, indicato al 4,37% dal 4,40% dell'ultimo riferimento della vigilia.