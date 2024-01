Borsa, arrestato il direttore di Evergrande Nev: titolo sospeso a Hong Kong

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cronaca si abbatte sulle Borse asiatiche in questo primo lunedì di contrattazioni del 2024: Evergrande New Energy Vehicle (Nev), la controllata delle auto elettriche del colosso immobiliare cinese Evergande in default da fine 2021, ha riferito «di aver appreso che il suo direttore esecutivo Liu Yongzhuo è in stato di detenzione» con le accuse di aver commesso crimini. Lo riferisce la società in una nota inviata alla Borsa di Hong Kong, dove i suoi titoli sono trattati e sono stati sospesi questa mattina in attesa del «rilascio di informazioni». Le negoziazioni delle azioni riprenderanno nella sessione pomeridiana, ha precisato la compagnia.

Tutto questo mentre Hong Kong ha aperto la seduta in territorio positivo, in scia ai guadagni di venerdì registrati da Wall Street: l’indice Hang Seng è salito nelle prime battute dello 0,28%, portandosi a 16.581,86 punti. Le piazze della Cina continentale esordiscono in calo in scia al fallimento di venerdì del gruppo Zhongzhi, tra i principali gestori patrimoniali nazionali e la prima grande shadow bank a cadere per la grave crisi immobiliare: l’indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,20%, a 2.923,46 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,19%, scivolando a quota 1.770,09.

La Prima corte intermedia del popolo di Pechino ha accettato la richiesta di fallimento e liquidazione del gruppo Zhongzhi, che a novembre aveva dichiarato agli investitori di essere fortemente insolvente con passività fino a 64 miliardi di dollari: un crack che ha segnalato come i problemi del mercato immobiliare si siano diffusi al settore finanziario. Il tribunale ha riferito che la mossa del gruppo era dovuta al fatto che il gruppo non aveva la capacità di saldare i propri debiti. Nel corso dei decenni, Zhongzhi aveva costruito una complicata rete di investimenti in società quotate e sviluppatori immobiliari come prestatore ombra, ma le sue politiche di finanziamento ad alto rischio e la sostanziale esposizione verso il real estate l’avevano spinta in una grave crisi di liquidità fino a generare la richiesta di fallimento e la liquidazione. Chiusa la Borsa di Tokyo per la festa del Raggiungimento della Maggiore Età.