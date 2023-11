Borse in rialzo, a Milano strappa Nexi. Rimbalza il petrolio dopo i cali

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole24Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in rialzo in una seduta segnata dalle trimestrali mentre gli investitori monitorano le evoluzioni del conflitto in Medio Oriente e le possibili ricadute sull'economia. Se ne parlerà anche durante la riunione dell'Econfin dei ministri delle finanze dell'Unione europea. C'è anche attesa per gli interventi pubblici dei presidenti della Bce e della Federal Reserve, dopo che mercoledì il numero uno dell'istituto statunitense non ha parlato di politica monetaria mentre in serata interverrà a un panel organizzato dal Fondo monetario internazionale. Amsterdam, trainata dal balzo di Adyen nel settore dei pagamenti, è la migliore (AEX) mentre Madrid (IBEX 35) sale dopo l'accordo tra il Partito socialista e gli indipendentisti catalan i che apre la porta a un nuovo governo guidato da Pedro Sanchez. Piazza Affari è in guadagno (FTSE MIB) con i conti trimestrali a orientare il listino.

Usa: calano richieste sussidi disoccupazione, sotto stime

Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 4 novembre, è diminuito di 3.000 unità a 217.000 (seasonally adjusted), secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 220.000. Il dato della settimana precedente è stato rivisto da 217.000 a 220.000. Nel pieno della pandemia, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione – relativo alla settimana terminata il 28 ottobre, l'ultima per la quale è disponibile il dato – è aumentato di 22.000 unità a 1.834.000 unità (seasonally adjusted).

Wall Street in rialzo, avanti serie positiva più lunga in 2 anni

Apertura in lieve rialzo a Wall Street. Mercoledì, S&P 500 e Nasdaq sono riusciti a portare avanti la serie positiva più lunga in due anni, registrando - seppur di poco - rispettivamente l'ottava e la nona seduta di fila in rialzo. Wall Street aspettava i commenti dei banchieri della Federal Reserve per avere ulteriori indizi sulle prossime mosse relative ai tassi d'interesse; mercoledì, il presidente Jerome Powell - che parlerà anche in giornata, alle 20 italiane - non ha fatto cenni nel suo discorso a questioni di politica monetaria e forse in molti, temendo un tono da falco, hanno tirato un sospiro di sollievo. Michelle Bowman, componente del Board della Fed, ha detto di aspettarsi che «saranno necessari altri rialzi dei tassi» e di essere «favorevole» ad altri rialzi «se i progressi sull'inflazione si interromperanno». Nel complesso, le indicazioni che emergono dagli ultimi giorni sono per una Fed intenzionata a raffreddare l'entusiasmo del mercato, già troppo convinto della fine dei rialzi dei tassi d'interesse.

A Piazza Affari strappa Nexi

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari strappa Nexi (non è riuscita a fare prezzo in avvio) dopo il rialzo di Ebitda e ricavi e la conferma delle guidance. A passo rapido anche Banca Pop Er, all'indomani dei conti con il rialzo dei profitti e l'aumento del target sull'utile 2023. Dopo una partenza fiacca, la trimestrale sta sostenendo Telecom Italia ma anche Snam Rete Gas, che ha visto aumentare profitti e ricavi e ha confermato la guidance per l'anno. In discesa invece Prysmian. Ricco il calendario dei cda societari per l'approvazione dei conti intermedi: tra gli altri, Leonardo, Pirelli, Unipol e WeBuild.

Sale petrolio dopo i cali precedenti, euro sotto 1,07 dollari

Rimbalzano i prezzi del petrolio Brent dal minimo plurimensile toccato mercoledì, coprendo poco più di 80 dollari al barile. I prezzi del greggio hanno sofferto questa settimana, scendendo di oltre il 5% a causa delle preoccupazioni sulla domanda futura, oltre che per l'abbassamento dei rischi di approvvigionamento percepiti dalla situazione di Israele e Gaza. I dati sull'inflazione della Cina, il principale importatore di petrolio al mondo, hanno rivelato una tendenza alla disinflazione che potrebbe essere il precursore di un rallentamento dell'attività economica che potrebbe portare a una riduzione del consumo di energia. Allo stesso tempo, gli analisti segnalano che le scorte di greggio degli Stati Uniti stanno crescendo, raggiungendo il livello più alto da febbraio. A completare lo scenario ribassista per il greggio c'è il crescente sentimento degli operatori secondo cui è improbabile che il conflitto a Gaza si intensifichi e metta a rischio l'approvvigionamento globale di petrolio. Salgono i prezzi del gas scambiato ad Amsterdam a 47 euro al megawattora. Sul valutario, l'euro torna sotto quota 1,07 dollari e scambia a 1,0691 (da 1,0694 al closing precedente).