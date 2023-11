Borsa, Asia col segno meno: in Cina il surplus cala a 56,3 mld, export a -6,4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all’insegna della cautela, in attesa dei dati sul commercio dalla Cina e di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali aziendali. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,36% a quota 32.589,88, con una perdita di 118 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, poco sopra a 150, e sull’euro, ai minimi in oltre 15 anni, a un valore di 160,70. Avvio negativo per la Borsa di Hong Kong: l’indice Hang Seng, dopo tre sedute al rialzo consecutive e un guadagno aggregato di oltre il 4%, segna un calo dello 0,65%, a 17.850,59 punti. Le Borse cinesi tornano agli scambi poco mosse, sotto la parità: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,18%, a 3.052,92 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,17%, a quota 1.911,75.

A impattare sui mercati, il dato del surplus commerciale della Cina che accusa a ottobre un brusco calo a 56,53 miliardi di dollari a fronte degli 82,35 miliardi di 12 mesi fa, dei 77,71 miliardi di settembre e degli 82 miliardi attesi alla vigilia. Il dato, secondo le statistiche delle Dogane cinese, è il più basso da febbraio 2023 e segnala le persistenti difficoltà dell’economia. L’export è in contrazione annua (per il sesto mese di fila) del 6,4%, a fronte di stime a -3,3% e del -6,2% di settembre. L’import, invece, beneficia della ripresa della domanda interna e sale a sorpresa per la prima volta da febbraio: +3% contro il consenso a -4,8% e il -6,2% di settembre

Focus sulle tensioni geopolitiche

L’attenzione degli investitori è concentrata sulle tensioni geopolitiche. L’attacco di Hamas a Israele ha aggiunto incertezza a uno scenario già complesso. Il petrolio si sta infiammando sulle ipotesi di nuove sanzioni all’Iran che sarebbero un freno alla disponibilità di greggio e un sostegno per la sua quotazione.

Anche l’oro, il classico bene rifugio, è tornato dopo tempo in area 2.000 dollari. La speranza del mercato è che la Federal Reserve non alzi i tassi di interessi a dicembre, dopo la pausa decisa nell’ultima riunione.

La giornata di ieri dei mercati

La settimana è partita con un clima di propensione al rischio dopo la precedente che ha segnato la miglior performance da marzo. Durante la seduta, però, gli indici azionari hanno frenato e anche Piazza Affari è scesa sotto la parità. Gli investitori guardano alle decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve e si attendono una pausa dei rialzi anche in dicembre, dopo lo stop in novembre.