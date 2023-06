Europa in "rosso", attesa per la decisione BoE. Milano pesante con banche e auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee viaggiano in deciso calo, all'indomani della terza seduta consecutiva debole per Wall Street e mentre a Tokyo l'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,92%. Il FTSE MIB di Milano è in discesa, zavorrato dalle banche e dai titoli del settore auto, così come il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e il FT-SE 100 di Londra. L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sulle banche centrali, mentre la Banca centrale Svizzera ha alzato i tassi all'1,75% e non esclude nuovi rialzi in futuro.

Inoltre, dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto davanti alla commissione dei Servizi finanziari della Camera che ci saranno altri rialzi dei tassi e che l'inflazione è ancora alta, la Bank of England si pronuncerà in tema di politica monetaria e, alla luce dei dati sui prezzi al consumo - più alti delle attese - ci si aspetta un nuovo rialzo del costo del denaro che potrebbe essere anche di 50 punti base e non di 25 come sembrava più scontato. Dopo l'intervento alla Camera, Powell è atteso in Senato.

Loading...

Banca centrale svizzera alza tassi, non esclude nuovi rialzi

La Banca centrale della Svizzera ha alzato i tassi di 25 punti base a 1,75% per contrastare la pressione inflazionistica e non esclude nuovi rialzi in futuro. «Per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine non è da escludere che potranno rendersi necessari nuovi rialzi del tasso di interesse», si legge nel comunicato dell'istituto.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Tim osservata speciale, occhi anche su Pirelli

Tra i titoli, a Milano, debole il comparto auto con Stellantis che ha visto la sua quota di mercato in Europa scendere al 17%, e Pirelli & C, su cui continua a pesare l'incertezza legata al cambio di nomi per la successione di Marco Tronchetti Provera quale amministratore delegato e alla posizione dell'azionista cinese Sinochem dopo le prescrizioni del governo sul Golden power. Deboli anche i bancari e i petroliferi, mentre Telecom Italia resta osservata speciale: il 22 giugno si terrà il consiglio di amministrazione per valutare le offerte per la rete e quella arrivata da Kkr viene data in vantaggio.

Spread stabile a 162 punti, rendimento al 4,04%

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund dopo una seduta interlocutoria per il reddito fisso europeo. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 162 punti base, ancora stabile rispetto ai livelli precedenti. In leggero ribasso, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,04% dal 4,05% del closing precedente.