Avvio cauto per le Borse europee in attesa di Lagarde e Powell. Germania, l’economia ristagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in maniera prudente, mentre gli investitori restano alla finestra in attesa degli interventi della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. I mercati valuteranno le dichiarazioni dei banchieri centrali per avere indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria su entrambe le sponde dell’Atlantico. A Piazza Affari il FTSE MIB viaggia in leggero rialzo, abbastanza in linea con i principali indici del Vecchio Continente, con il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsterdam.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Milano recupera Iveco Group, realizzi su Erg

A Piazza Affari, tra i principali titoli milanesi le vendite frenano Erg, reduce da due giorni passati in testa al Ftse Mib. In rialzo invece Iveco Group, che recupera dopo la debolezza della vigilia, Banca Generali e Tenaris. Tenta di risollevare la testa anche Banca Mps.

Loading...

Dollaro ai massimi da 11 settimane, petrolio in rialzo

Sul mercato valutario, il dollaro è sui massimi da 11 settimane contro le altre principali valute: il cross con l'euro è a 1,0787 da 1,0829 ieri in chiusura. Il biglietto verde vale anche 146,07 yen (da 145,71), mentre il rapporto euro/yen è a 157,58 (da 157,79). In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto sul Brent consegna ottobre sale dello 0,43% a 83,72 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,49% a 79,44 dollari. In rialzo dello 0,4% a 32,1 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.



In Germania Pil invariato nel II trimestre

Sul fronte macro, nel secondo trimestre il pil della Germania è risultato invariato rispetto al trimestre precedente mentre è sceso dello 0,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022. Sono i dati definitivi che confermano quelli provvisori già rilasciati.

Spread stabile a 166 punti, rendimento sale al 4,19%

Apertura di seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata ha infatti avviato gli scambi a 166 punti base, lo stesso livello del closing di ieri. In frazionale rialzo il rendimento del titolo italiano sulla scadenza di 10 anni, indicato in apertura al 4,19% dal 4,18% della vigilia.