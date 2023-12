Borse, Europa ancora in rialzo. Partono le scommesse sul taglio dei tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Borse europee in rialzo, in scia alle buone performance registrate alla vigilia con Piazza Affari che ha superato la soglia dei 30 mila punti. Un dato che colloca la Borsa di Milano in cima alla classifica dei listini del Vecchio Continente nel 2023. A guidare i mercati sono le attese per le mosse delle banche centrali. Alla vigilia Isabel Schnabel, considerata tra i membri più rigorosi del consiglio della Bce, ha definito «abbastanza improbabile» un ulteriore rialzo dei tassi a causa del ridimensionamento dell’inflazione. Parole che il mercato ha interpretato come un segnale premonitore per una inversione di rotta della politica monetaria. Per questo le date del 13 e 14 dicembre diventano particolarmente importanti, quando ci saranno le prossime riunioni della Fed e della Bce.

Gli investitori scommettono dunque su un taglio dei tassi da parte dell’Eurotower già a partire da marzo e su una riduzione complessiva di 150 punti base per l’intero 2024. Simili anche le attese per le mosse della Fed, che dovrebbe abbassare i tassi Usa sempre di 150 punti base con un primo intervento a marzo. Oltreoceano l’attenzione è rivolta anche ai dati macroeconomici: c’è attesa per i dati sull’occupazione Adp.

Si muovono quindi in leggero rialzo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid.

A Milano bene le banche con Mps e Mediobanca

A Piazza Affari, tonico il comparto bancario con Banca Mps e Mediobanca. Bene Stellantis in vista del tavolo al Mimit convocato con la multinazionale, i sindacati e le regioni sul futuro degli stabilimenti italiani. Più incerti i titoli di Pirelli & C dopo le buone perfomance della vigilia e Telecom Italia in scia allo slittamento della vendita a kkr di Sparkle.

Spread in lieve calo

In lieve calo lo spread tra BTp e Bund. In particolare il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco ha aperto a 173 punti base, uno in meno rispetto al closing di ieri. Il rendimento del BTp italiano a 10 anni si mantiene al 3,97%, lo stesso livello del closing di ieri, quindi ai minimi da luglio. Scende leggermente il rendimento del Bund, al 2,24% dal 2,26% dell'ultima chiusura.